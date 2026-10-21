北台灣下午變天！強颱薔琵並列風王 吳德榮曝登陸機率、周五威脅最劇烈

今天上半天天氣仍穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下午起東北季風漸增強，北台灣轉有雨，明天迎風面雨勢逐漸增大，背風面影響輕微。氣溫逐日下降，北台明顯轉涼，今天北部20至31度、中部21至34度、南部21至36度、東部19至34度。

周六開始光復節連續假期，吳德榮表示，周五受薔琵颱風或其外圍環流影響，北部、宜花及山區慎防強風豪雨，背風面亦轉有局部短暫陣雨的機率。周六薔琵颱風漸遠離，風雨由大而小，逐漸減緩。周日、下周一風雨已停歇，天氣好轉，山區午後偶有局部短暫降雨。下周二東北季風增強，迎風面轉局部短暫降雨的機率，背風面晴朗穩定。

關於颱風動態，他說，強颱薔琵近中心平均風速每秒60米，已與白海豚、巴威、辛樂克並列今年風王，繼續向西北西朝台灣東部海面逼近，再逐漸北轉，通過石垣島附近，再向東北迴轉，撲向日本，登陸台灣陸地機率降低。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）AI模式模擬顯示，系集平均路徑繼續向西北西轉北，周五通過石垣島附近，再向東北迴轉，系集個別成員分散兩側，模擬路徑的不確定性顯示，登陸可能性已降低。

他強調，雖然薔琵颱風通過台灣東側的過程中會逐漸減弱，但強度仍強，其強風豪雨的威脅，絕不可小覷。因模式會續調整，應密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。