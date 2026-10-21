凌晨4時3分花蓮近海規模3.4地震 最大震度太魯閣2級

2026年10月21日凌晨4時03分左右，花蓮縣近海發生一場有感地震，震央位於花蓮縣政府東北東方約9.9公里海域。此次地震芮氏規模為3.4，深度約18.2公里，屬於極淺層地震，因而造成明顯搖晃感受。

最大震度2級地區：花蓮縣

本次地震的最大震度為2級，位於花蓮縣太魯閣地區，屬於輕微搖晃。當震度為2級時，多數人能感受到搖晃，室內懸掛物及電燈輕微擺動，靜止汽車亦有輕微搖晃現象。由於震度較低，目前未有災害通報。

最大震度1級地區：宜蘭縣

另一震感區域為宜蘭縣，最大震度為1級，表示僅在安靜時能感受到輕微搖晃，屬於微震範疇，不會造成危害。

由於此次震度皆未達3級以上，沒有引發明顯結構性破壞或危險狀況。地震發生時，建議民眾保持冷靜，隨時遵守「趴下、掩護、穩住」的防震要領，並確保安全避難路徑通暢。地震過後，應檢查家中水、電、瓦斯等管線是否正常，並收聽官方資訊，準備因應可能的餘震。

中央氣象署提醒，雖然本次地震強度不大，但台灣地處環太平洋地震帶，地震頻繁，民眾應常備防震知識與應急用品，提升自身防災能力，保障生命財產安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）