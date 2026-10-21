醫院缺清潔工 需與百貨搶人

醫療現場人力荒，除護理師等專業醫事人員，連清潔工也不例外。

台大醫院院長余忠仁表示，新冠疫情期間，他任職於新竹台大分院，竟需與百貨公司爭搶清潔人員，目前台大總院清潔工流動率仍偏高，為此，引進人工智慧（ＡＩ）清消機器人，大幅減少清潔工人力。

台大醫院護理長王方表示，醫院清潔工作繁重，且需迅速完成，以手術室為例，因為排程緊密，清潔工必須在短時間之內幫高處的手術無影燈消毒，另外需以違反人體工學的姿勢，遁入手術台下方，清潔看不見的死角，相當辛苦，以致流動率偏高。

余忠仁指出，多年前，新竹分院與科技業者威剛合作，導入第一套人工智慧（ＡＩ）清消機器人，按院方要求設定清潔消毒範圍。如今總院導入了第三代ＡＩ清消機器人「台威醫寶」，功能類似民眾家中的掃地機器人，其機械手臂可精準清潔指定地點及設備，還能依照不同設備調整清潔策略。

例如，部分精密儀器不宜噴灑酒精，便可改以紫外線燈照射，藉此來減輕人工負擔。

台大醫院副院長譚慶鼎表示，第一代ＡＩ清消機器人上線後，每晚可減少四位清潔工人力，第三代機器人效率更佳，院方將擴大使用，降低更多人力需求，又能保持良好的感染控制。

王方指出，這套智慧消毒機器人系統可用於加速手術室清潔，避免人工清潔的死角，因為動作快速，也可協助清潔消毒門診、檢查單位及護理站，在護理人員工作空檔之際，即時完成消毒；再者，病人歸還輪椅時，機器人也可立刻完成清消，方便下一位患者使用。