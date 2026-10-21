流感就診 上周超過12萬人次

國內疫情趨緩，但目前仍且處流行期，上周門急診就診計破十二萬人次，新增一五九例重症、四四例死亡，為此，疾管署宣布，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥條件延長到今年十一月十五日，全國四千家合約醫療機構備有抗病毒藥物，另呼籲民眾踴躍接種疫苗。

台大醫院老人醫學權威教授詹鼎正表示，今年收治一名八十歲女性流感重症個案，患有糖尿病，肺功能較差，七月暑假期間到泰國旅遊，出現呼吸道症狀，在當地就醫，確診感染流感，住進曼谷某醫院加護病房一個月，再轉普通病房，最後回台接受治療，全部費用達六十萬台幣。受過一次教訓，這次十月疫苗開打，她趕快完成接種。

疾管署副署長林明誠表示，流感疫情連續四個星期降溫，最快十一月初有望脫離流行期，但是前提為疫苗接種率是否能夠衝高，提高群體保護力，呼籲符合條件的民眾盡速前往接種疫苗。

截至十月十九日止，接種人數突破三四○萬人次，為去年同期的一點一倍。

因近期氣溫逐漸轉涼，即將要進入呼吸道傳染病的流行季節，林明誠宣布，二度延長公費流感抗病毒藥劑使用條件」，如有類流感症狀，且具與流感重症高風險族群同住或其照顧者等七類身分的流感高傳播族群，於十一月十五日之前，可在醫師評估下用藥。

上周共計新增一五九例重症個案、四十四人死亡，疾管署防疫醫師鄔豪欣表示，在死亡個案當中，一名八十歲女性原有冠心症、心衰竭、慢性阻塞性肺疾，九月十八日出現上呼吸道症狀、痰液變多，急診Ｘ光報告顯示，右側肺浸潤，流感與新冠快篩均呈陰性，先使用抗生素和支氣管擴張藥物。

鄔豪欣指出，該婦人住院後，流感快篩才呈現陽性，給予抗病毒藥物治療，但因年紀大，且多重慢性病，病情持續惡化，十月六日轉加護病房，十日過世。

新冠部分，國內疫情連續二周低於流行閾值，研判脫離流行期。上周門急診就診計三八七三人次，較前一周下降百分之二十七點七。上周新增二十五例本土重症及五例本土死亡病例，本季累計五十六例本土重症，其中六例死亡。