快訊

破圈抗洋流...蔣萬安專訪直球對決 謝震武重申讓「武薩奇」休息一下

網傳豐原轉運中心地層嚴重下陷 中市府澄清：停車場、客運營運正常

聽新聞
0:00 / 0:00

流感就診 上周超過12萬人次

聯合報／ 記者沈沛育／台北報導

國內疫情趨緩，但目前仍且處流行期，上周門急診就診計破十二萬人次，新增一五九例重症、四四例死亡，為此，疾管署宣布，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥條件延長到今年十一月十五日，全國四千家合約醫療機構備有抗病毒藥物，另呼籲民眾踴躍接種疫苗

台大醫院老人醫學權威教授詹鼎正表示，今年收治一名八十歲女性流感重症個案，患有糖尿病，肺功能較差，七月暑假期間到泰國旅遊，出現呼吸道症狀，在當地就醫，確診感染流感，住進曼谷某醫院加護病房一個月，再轉普通病房，最後回台接受治療，全部費用達六十萬台幣。受過一次教訓，這次十月疫苗開打，她趕快完成接種。

疾管署副署長林明誠表示，流感疫情連續四個星期降溫，最快十一月初有望脫離流行期，但是前提為疫苗接種率是否能夠衝高，提高群體保護力，呼籲符合條件的民眾盡速前往接種疫苗。

截至十月十九日止，接種人數突破三四○萬人次，為去年同期的一點一倍。

因近期氣溫逐漸轉涼，即將要進入呼吸道傳染病的流行季節，林明誠宣布，二度延長公費流感抗病毒藥劑使用條件」，如有類流感症狀，且具與流感重症高風險族群同住或其照顧者等七類身分的流感高傳播族群，於十一月十五日之前，可在醫師評估下用藥。

上周共計新增一五九例重症個案、四十四人死亡，疾管署防疫醫師鄔豪欣表示，在死亡個案當中，一名八十歲女性原有冠心症、心衰竭、慢性阻塞性肺疾，九月十八日出現上呼吸道症狀、痰液變多，急診Ｘ光報告顯示，右側肺浸潤，流感與新冠快篩均呈陰性，先使用抗生素和支氣管擴張藥物。

鄔豪欣指出，該婦人住院後，流感快篩才呈現陽性，給予抗病毒藥物治療，但因年紀大，且多重慢性病，病情持續惡化，十月六日轉加護病房，十日過世。

新冠部分，國內疫情連續二周低於流行閾值，研判脫離流行期。上周門急診就診計三八七三人次，較前一周下降百分之二十七點七。上周新增二十五例本土重症及五例本土死亡病例，本季累計五十六例本土重症，其中六例死亡。

流感 疫情 疫苗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

流感就醫破12萬人次、單周44死！8旬婦肺浸潤卻快篩陰 住院1個月亡

一生沒打過流感疫苗…80歲婦赴泰旅遊染疫住加護病房 醫藥費噴60萬元

流感單周死亡創今年新高！醫示警肺炎鏈球菌恐接力奪命 嚴重可釀敗血症

M痘10月增18例創新高 16例檢出變種Ib型

相關新聞

台灣人壽「祖孫三代健走」 11月7日結伴遊

連續十五年舉辦的「祖孫三代健走」，已成為國人年度家庭團聚日，十一月七日將於台北市立動物園登場，中國信託金融控股公司子公司、台灣人壽邀請跨世代民眾邁出綠色足跡累積健康資產，衛生福利部也首度參與，力挺健康、生態永續「家」在一起。

健康臺北_樂齡運動／測試體能領獎勵 北市府揪長者動起來

公園樹蔭下，教練帶著長者扶椅深蹲、抬腿，再練習平衡與伸展。有人依體力調整動作，也有人課後繼續沿步道走一圈。運動不再只發生在健身房，而是從一堂課延伸到長者每天生活的街區，這是臺北市樂齡巡迴運動指導團的上課場景。

磁脈衝喚醒大腦 中風婦能自己爬樓

50多歲林姓女性於中風後右側肢體無力，住院期間需看護協助起身、如廁、餵食，因手抖，拿湯匙喝湯時都灑在桌上。三軍總醫院運用「重複性經顱磁刺激術」（rTMS），透過磁脈衝調節大腦神經活動，搭配傳統復健，患者逐漸恢復手部動作與行走能力，出院後已能自行上下樓梯，重拾生活自理能力。

健康你我他／AI陪伴非診斷 生病要看醫生

科技與醫療深度交織的現代，AI宛若隨身健康守護者，正悄然無息地重塑日常生活。過去減重，常盲人摸象憑意志力苦撐；如今只要在享用美食前拍照上傳，AI就能精準估算熱量，讓忌口變得有跡可循且有科學依據，它甚至主動提供健康飲食替代方案，並適時提醒運動。

健康主題館／睡飽還是累？小心肝的加班警訊

睡再久還是好累、皮膚冒粉刺、氣色變差，甚至連消化都變慢了…，小心可能是「肝臟解毒工廠」在發出加班警訊！如果想要由內而外養出好氣色，不僅生活作息要規律、多喝溫開水幫助肝腎代謝廢物，以及減少精製糖與加工品，建議可多攝取5大關鍵營養素的飲食，來幫助肝臟解毒。

醫院缺清潔工 需與百貨搶人

醫療現場人力荒，除護理師等專業醫事人員，連清潔工也不例外。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。