民團促居家保母家設監視器

為預防保母同居人對兒少施暴，衛福部擬要求居家托育中心每月實地查核，並建立消極資格資料庫。

對此，兒童教保聯合總會總會長蔣叔融表示，樂觀其成，贊成保母同居人也納入管理，但最重要的是比照托嬰中心，居家保母工作環境也需設置監視器。

蔣叔融指出，居家保母從業地點為民宅，若無法律明確規範，公權力難以介入，剴剴案即是一例，惡保母同住姐妹共同犯案，外界懷疑除姐妹外，另有他人犯案，鄰居、朋友等非同住家人也可能施暴，如發生不當對待事件，往往陷入家長、保母各說各話等狀況。

保母工作環境多為民宅，不當對待案件難被發現，兒童教保聯合總會建議，中央應訂出規範，比照托嬰中心，居家保母服務空間也應設置監視系統，保障家長及保母等雙方權益，並有助釐清真相，減少彼此猜疑。

衛福部本次將居家托育中心人員列入「消極資格」查核範圍，對此，蔣叔融表示，托嬰中心若發生兒虐事件，除施虐教保員本身，其主管也會遭到重罰；居家托育中心為保母管理單位，理當妥善查核保母及實地環境，這次將居托中心訪視員納入管理，可讓居托人員在管理保母時更加用心。