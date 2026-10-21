台灣人壽「祖孫三代健走」 11月7日結伴遊

連續十五年舉辦的「祖孫三代健走」，已成為國人年度家庭團聚日，十一月七日將於台北市立動物園登場，中國信託金融控股公司子公司、台灣人壽邀請跨世代民眾邁出綠色足跡累積健康資產，衛生福利部也首度參與，力挺健康、生態永續「家」在一起。

「祖孫三代健走」四度攜手台北市立動物園，活動結合生態教育，繼認養穿山甲後，今年接力認養極度瀕危動物非洲野驢。三公里健走將前進保育大道，除了能認識來自非洲草原的非洲野驢，還有兩項健走限定版導覽，「台灣動物區」生態導覽跟著保育員解鎖動物冷知識，「動物行為學院」將帶領大小朋友與神秘「動物親善大使」近距離互動。

藝人阿Ken連續兩年擔綱主持，公益大使中信兄弟棒球隊球星、中信飛牡蠣電競選手及台中台壽霸龍成棒隊球員都將現身力挺，吉祥物包括台灣人壽「台灣阿龍」、中信兄弟「小翔」、中信特攻「桑德」及中信慈善基金會「小火子」也將總動員，陪伴大小朋友一起活力健走。

活動當天線上、線下健走同時進行，實體健走現場串聯智能健康、金融防詐、反毒教育及環境永續等趣味體驗，完成健走和體驗關卡可參加抽獎，六十五歲以上長輩可免費檢測體適能；線上健走達成七千五百步或五點五公里指定任務，也有機會獲得健康智慧手環，邀請全民同步起走，用步伐為健康加分。