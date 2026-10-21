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解決旅宿業缺工…勞部釋「中高齡就業指引」

聯合報／ 記者葉冠妤胡瑞玲／台北報導

為解決旅宿缺工問題，勞動部近年透過專案媒合、就業獎勵等措施，推廣中高齡及高齡人力投入旅宿業，日前更發布新版旅宿業中高齡者及高齡者人力運用指引，新增部分工時相關內容，協助業者如何透過部分工時職缺及彈性排班，延攬中高齡人才。

勞動部條平司專委李怡萱指出，旅宿業有淡旺季之分，房務與餐飲工作也有離峰、尖峰時段的差異，建議業者在人力需求較高的時段增加部分工時班別，透過全時與部分工時人力互補，提升排班彈性。

勞動部勞動力發展署身特組副組長王雅芬指出，二○二○年疫情導致全球大量觀光從業人員退出市場，疫後觀光市場回溫，但旅宿人力卻未回流，房務、清潔人力尤其短缺。

根據觀光署二○二五年調查，旅宿業人力缺口約六千人。觀光署指出，目前持續協助媒合本國人民就業約二八一一人，以及僑外生留台工作約一五四九人。今年一更月公告修正「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，要求實習單位必須給予包含適當實習津貼、禁止不當剝削、合理休息時數等規定。

根據統計，今年至迄今旅宿業共計有二八○○名外國籍學生申請來台實習，已核准二四○○名，其餘多為尚待補件。

勞動部 人力 缺工

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