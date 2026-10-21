快訊

破圈抗洋流...蔣萬安專訪直球對決 謝震武重申讓「武薩奇」休息一下

網傳豐原轉運中心地層嚴重下陷 中市府澄清：停車場、客運營運正常

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵學生優惠 最快明年1月納國高中生

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導

台鐵公司今年八月推出大學生優惠票種，累計至今，約有四十一點二萬人次使用。交通部長陳世凱昨在立院院會答詢時透露，已請台鐵公司研議，參考大專生票價折扣模式，針對十二歲到十八歲的學子，推出國高中生票價折扣，最快明年一月實施。

不過根據統計，台鐵二○二七年淨損值預估將超過五十七億元，主因為貨運收入減少、調薪導致用人費，及外包與軟體服務費上升。台鐵產業工會秘書長朱智宇痛批，這又是一樁政府請客、公司買單、員工受害的案例。台鐵面對調漲票價就需要依法提報，百般刁難，要承諾優惠方案，就可以毫不猶豫地允諾研議，毫無交通事業經營管理的立場。

朱智宇強調，交通部應先承諾將全額補助所有部於立法院承諾事項，再來承諾研議各項優惠，別把台鐵公司跟員工當提款機。

台鐵今年首度推出大學生車票優惠政策，大專院校學生搭乘五十公里以上對號列車，指定車次最高可享五折優惠。台鐵公司表示，目前已進行票務系統調整及相關作業準備，預定明年一月底推國高中生票價折扣。

對此，任職於高中的林老師表示樂見其成，因為新課綱實施後，學生多了許多校外參訪、比賽及交流的機會，但常常卡在學校沒有補助或沒有其他財源支應交通費，而難以成行，擴大到中學生適用算是不無小補。不過台大李同學認為，若將國高中生納入學生優惠票範疇，卻沒有增加學生票席次，恐更難搶到優惠票。

台鐵 學生 陳世凱

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台鐵大學生優惠擴大實施 國高中生最快明年一月底也能買

陳世凱：參考台鐵大專生優惠 盼明年1月推國高中生折扣

虧損撐不住...華信提彈性票價、敬老票總量管制、貨價與客運價脫鉤

國內線票價調整仍未定案 華信籲先改貨運價格、敬老優惠擬設上限

相關新聞

台灣人壽「祖孫三代健走」 11月7日結伴遊

連續十五年舉辦的「祖孫三代健走」，已成為國人年度家庭團聚日，十一月七日將於台北市立動物園登場，中國信託金融控股公司子公司、台灣人壽邀請跨世代民眾邁出綠色足跡累積健康資產，衛生福利部也首度參與，力挺健康、生態永續「家」在一起。

健康臺北_樂齡運動／測試體能領獎勵 北市府揪長者動起來

公園樹蔭下，教練帶著長者扶椅深蹲、抬腿，再練習平衡與伸展。有人依體力調整動作，也有人課後繼續沿步道走一圈。運動不再只發生在健身房，而是從一堂課延伸到長者每天生活的街區，這是臺北市樂齡巡迴運動指導團的上課場景。

磁脈衝喚醒大腦 中風婦能自己爬樓

50多歲林姓女性於中風後右側肢體無力，住院期間需看護協助起身、如廁、餵食，因手抖，拿湯匙喝湯時都灑在桌上。三軍總醫院運用「重複性經顱磁刺激術」（rTMS），透過磁脈衝調節大腦神經活動，搭配傳統復健，患者逐漸恢復手部動作與行走能力，出院後已能自行上下樓梯，重拾生活自理能力。

健康你我他／AI陪伴非診斷 生病要看醫生

科技與醫療深度交織的現代，AI宛若隨身健康守護者，正悄然無息地重塑日常生活。過去減重，常盲人摸象憑意志力苦撐；如今只要在享用美食前拍照上傳，AI就能精準估算熱量，讓忌口變得有跡可循且有科學依據，它甚至主動提供健康飲食替代方案，並適時提醒運動。

健康主題館／睡飽還是累？小心肝的加班警訊

睡再久還是好累、皮膚冒粉刺、氣色變差，甚至連消化都變慢了…，小心可能是「肝臟解毒工廠」在發出加班警訊！如果想要由內而外養出好氣色，不僅生活作息要規律、多喝溫開水幫助肝腎代謝廢物，以及減少精製糖與加工品，建議可多攝取5大關鍵營養素的飲食，來幫助肝臟解毒。

醫院缺清潔工 需與百貨搶人

醫療現場人力荒，除護理師等專業醫事人員，連清潔工也不例外。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。