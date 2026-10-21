台鐵學生優惠 最快明年1月納國高中生

台鐵公司今年八月推出大學生優惠票種，累計至今，約有四十一點二萬人次使用。交通部長陳世凱昨在立院院會答詢時透露，已請台鐵公司研議，參考大專生票價折扣模式，針對十二歲到十八歲的學子，推出國高中生票價折扣，最快明年一月實施。

不過根據統計，台鐵二○二七年淨損值預估將超過五十七億元，主因為貨運收入減少、調薪導致用人費，及外包與軟體服務費上升。台鐵產業工會秘書長朱智宇痛批，這又是一樁政府請客、公司買單、員工受害的案例。台鐵面對調漲票價就需要依法提報，百般刁難，要承諾優惠方案，就可以毫不猶豫地允諾研議，毫無交通事業經營管理的立場。

朱智宇強調，交通部應先承諾將全額補助所有部於立法院承諾事項，再來承諾研議各項優惠，別把台鐵公司跟員工當提款機。

台鐵今年首度推出大學生車票優惠政策，大專院校學生搭乘五十公里以上對號列車，指定車次最高可享五折優惠。台鐵公司表示，目前已進行票務系統調整及相關作業準備，預定明年一月底推國高中生票價折扣。

對此，任職於高中的林老師表示樂見其成，因為新課綱實施後，學生多了許多校外參訪、比賽及交流的機會，但常常卡在學校沒有補助或沒有其他財源支應交通費，而難以成行，擴大到中學生適用算是不無小補。不過台大李同學認為，若將國高中生納入學生優惠票範疇，卻沒有增加學生票席次，恐更難搶到優惠票。