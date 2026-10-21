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運量續增 政院砸192億更新航管系統

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

航空業營運持續成長，預估今年運量上看七千萬人次，交通部表示，行政院已核定將投入近一九二億元，打造下一代「航管系統更新計畫」，計畫期程自二○二七年至二○三四年，盼全面提升飛航安全與航網運作韌性。

民航局昨舉辦「二○二六飛航安全管理國際峰會」。民航局長何淑萍說，全台機場去年運量已達六千萬人次，今年可望達七千萬人次，其中桃園機場運量約占五千萬人次，已超越疫情前水準；台中、高雄機場今年也可望超過疫情前運量。

交通部次長林國顯表示，前幾周美國、英國的飛航服務系統出現許多狀況，其中不少與設備未及時更新、人力未補齊有關，民航局已提出下一代航管系統更新計畫，並獲行政院核定，盼藉此提供更好的飛航服務。

民航局表示，下一代航管系統建置地點包含桃園北部、高雄南部飛航服務園區及十二座機場塔台，採購全新一代航管系統、流量管理系統、數位語音交換系統、大數據及智慧化輔助決策、軟體測試與系統發展環境、航管訓練模擬機；另也將擴建南部、北部園區航管作業大樓與動力機房。

林國顯也指出，目前航空產業仍面臨許多新挑戰，像是航空業的公正文化相當重要，領導者應建立開明的環境，讓所有人只要發現與飛安有關的問題，都能提出來討論、解決，避免累積成重大問題或引發連鎖反應。此外，駕駛員及同仁的身心狀況也是航空安全必須關注的議題。

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