大樂透第115098期 頭獎槓龜

薔琵颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚赴防颱應變中心EOC視察各局處防颱準備，根據台北市政府的氣象團隊預估，這次薔琵影響台北市最大的時間，會是在23日周五清晨到晚間，對於周五是否放颱風假？蔣表示，會密切掌握颱風的狀況，相關風勢雨勢，全面了解後，有相關的決定，也會跟外界報告。

2026-10-20 19:32