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大樂透第115098期 頭獎槓龜
大樂透第115098期今晚開獎。中獎號碼為02、43、19、33、05、40，特別號06；派彩結果，頭獎槓龜，下期（23日）頭獎保證1億元。
貳獎3注中獎，每注獎金新台幣164萬6654元。
中秋加碼獎：03、37、36、16、24、06、17、19。
今天大樂透中秋加碼獎項開出情形，本期100萬元獎項開出2組，總中獎注數為2注，2組皆為單注中獎；本期5000元獎項開出472注。
活動截至本期為止，累積開出100萬元獎項組數為53組，剩餘17組，累積開出5000元獎項注數為5624注，剩餘376注，次期（23日）將繼續加開100萬元獎項及5000元獎項。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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