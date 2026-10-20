快訊

頸部刺傷失血死…台灣女遊客陳屍河口湖飯店 與兇嫌「各自報名旅行團」

聽新聞
0:00 / 0:00

大樂透第115098期 頭獎槓龜

中央社／ 台北20日電

大樂透第115098期今晚開獎。中獎號碼為02、43、19、33、05、40，特別號06；派彩結果，頭獎槓龜，下期（23日）頭獎保證1億元。

貳獎3注中獎，每注獎金新台幣164萬6654元。

中秋加碼獎：03、37、36、16、24、06、17、19。

今天大樂透中秋加碼獎項開出情形，本期100萬元獎項開出2組，總中獎注數為2注，2組皆為單注中獎；本期5000元獎項開出472注。

活動截至本期為止，累積開出100萬元獎項組數為53組，剩餘17組，累積開出5000元獎項注數為5624注，剩餘376注，次期（23日）將繼續加開100萬元獎項及5000元獎項。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

頭獎 大樂透

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大樂透第115098期開獎

威力彩第115084期開獎

今彩539第115253期開獎

今彩539第115254期開獎

相關新聞

周五颱風假？薔琵侵襲機率破5成 這時間最靠近北市

薔琵颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚赴防颱應變中心EOC視察各局處防颱準備，根據台北市政府的氣象團隊預估，這次薔琵影響台北市最大的時間，會是在23日周五清晨到晚間，對於周五是否放颱風假？蔣表示，會密切掌握颱風的狀況，相關風勢雨勢，全面了解後，有相關的決定，也會跟外界報告。

薔琵颱風家門前北轉…最快明晚發海警 周五、周六留意大雨或豪雨

薔琵颱風持續朝西北西前進，氣象署預估最快明天深夜將會發布海上颱風警報。周四北轉角度將決定颱風影響台灣的嚴重程度，目前各國預測路徑逐漸收攏，都是在台灣附近北轉，但由於颱風本身暴風半徑相當廣闊，影響仍不容小覷。

送過什麼禮物給父母? 女偷記喜好趁節下單 暖心驚喜惹哭父母

一名32歲的女網友日前返回雲林老家探親時，意外發現父母房間的床墊竟已使用超過15年。原PO回憶該床墊約是自己高中時購入，如今一坐上去整個人就明顯下陷，早已失去原本的支撐力。

自助洗車霸格近一小時教授洗車 後車苦候爆口角

一名男網友日前趁好天氣帶著女友前往自助洗車場，打算替愛車進行深層美容。過程中因女友主動表示想學習洗車與內裝保養技巧，原PO便當場拿出拋光機與各類車蠟，從車頂手把手教學手勢與用量。

營養師不再只能待醫院…遠距營養服務上路 免請假輕鬆問超方便

隨著減重藥物GLP-1類藥物興起，加上遠距營養服務正式納入法規管理，營養師工作型態從傳統醫院、學校及團膳，逐步跨足至線上健康管理、數據分析及個案追蹤。Cofit群健科技與宋晏仁醫師合作的初日診所，近日在台中成立第4個實體據點，攜手中山醫學大學營養學系啟動產學合作，培育兼具臨床營養與數位科技能力的新世代營養人才。

信網路AI建議卻不信眼前醫師問診評估 國人健康識能普遍不足或有限

國人對於健康識能知識相當有限，約3成民眾健康識能有限或嚴重不足，加上AI資訊、盜圖及聲偽等樣態氾濫，如何辨別健康資訊及杜絕相關行為，專家建議，須擬定短中長期計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。