健康你我他／AI陪伴非診斷 生病要看醫生

科技與醫療深度交織的現代，AI宛若隨身健康守護者，正悄然無息地重塑日常生活。過去減重，常盲人摸象憑意志力苦撐；如今只要在享用美食前拍照上傳，AI就能精準估算熱量，讓忌口變得有跡可循且有科學依據，它甚至主動提供健康飲食替代方案，並適時提醒運動。

不只是生理健康，在職場或人際關係中陷入迷惘時，尋求AI協助，它也能幫忙剖析思慮不周的盲區，從不同角度切入思辨，貼心地提供支持性文句，讓人體驗到突破盲點的豁然開朗。

然而，這股強大科技力量如同雙面刃，便利的同時亦考驗人類智慧。許多人身體偶有不適，便急著上網「盲問 AI」，看似專業、實則真假參半的輸出，反而把自己嚇得寢食難安，這正是AI的「幻覺」風險。AI扮演知識提供者與陪伴者，而非有臨床經驗的醫師，若缺乏獨立思考與分辨的能力，盲目聽信，往往會延誤就醫的黃金時機。

近來，AI代理人失控，甚至引發科技可能控制人類未來的恐懼，而有延緩發展的倡議。在運用AI邁向身心健康的路上，如何「役物而不役於物」成為了至關重要課題。面對AI的建議，應秉持「多詢問、助分辨」的理智，讓科技止於溫暖陪伴，而非盲從於未知診斷。唯有找回自身主體性，才能在數位洪流中，邁向身心平衡。