快訊

破圈抗洋流...蔣萬安專訪直球對決 謝震武重申讓「武薩奇」休息一下

網傳豐原轉運中心地層嚴重下陷 中市府澄清：停車場、客運營運正常

聽新聞
0:00 / 0:00

磁脈衝喚醒大腦 中風婦能自己爬樓

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
三總神經科部主任楊富吉(左)說，中風患者及早接受「經顱磁刺激術」，有助於提升神經功能。記者廖靜清／攝影
三總神經科部主任楊富吉(左)說，中風患者及早接受「經顱磁刺激術」，有助於提升神經功能。記者廖靜清／攝影

50多歲林姓女性於中風後右側肢體無力，住院期間需看護協助起身、如廁、餵食，因手抖，拿湯匙喝湯時都灑在桌上。三軍總醫院運用「重複性經顱磁刺激術」（rTMS），透過磁脈衝調節大腦神經活動，搭配傳統復健，患者逐漸恢復手部動作與行走能力，出院後已能自行上下樓梯，重拾生活自理能力。

三總神經科部主任楊富吉表示，中風是造成失能的主因，可能引發肢體偏癱、走路不穩、失語症及吞嚥困難等，其中以吞嚥障礙最為棘手，部分患者無法正常進食，必須長期依賴鼻胃管，有些甚至數個月仍無法移除，不僅影響生活品質，也增加家屬照護負擔。

「經顱磁刺激術」是運用電磁感應與法拉第電磁感應定律，調節神經元及改變大腦神經迴路的活性。楊富吉說，這並非全新技術，在神經內科、精神科及復健科等領域均有相關應用經驗。臨床證實，中風後的神經功能恢復具有黃金期，若在急性期病況穩定後及早介入，有機會提高恢復成效。

三總神經科部主治醫師林鈺凱表示，rTMS是一種非侵入性治療，利用放置於頭皮外的線圈產生磁脈衝，在腦部誘發微弱電流，調節神經細胞活動，促進神經可塑性。醫師可依受損部位及症狀，選擇不同刺激位置與頻率，協助大腦重新調整神經活動。

一般來說，中風後三至六個月是功能恢復的重要階段，透過治療，可改善活動、吞嚥、語言及認知等障礙。林鈺凱強調，磁刺激並非取代傳統復健，而是搭配藥物、物理治療及吞嚥訓練等方式，增加患者恢復功能的機會。

三總臨床證實，接受相關治療的患者在美國國家衛生研究院腦中風量表分數明顯較低，約比基線下降43.8%，動作功能評估則進步35.4%，日常生活能力評估進步41%，與對照組相比具有統計顯著差異。

楊富吉說，對中風患者而言，能否重新吞嚥、行走，恢復自理能力，這比單純改善檢查數字來得重要。目前腦中風患者吞嚥障礙的復健難度較高，「重複性經顱磁刺激術」可望成為輔助工具，在醫療團隊評估下，把握復健時機，協助患者回歸正常生活。

中風 大腦 復健

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

憩室炎反覆發作恐致腸道狹窄 醫：高齡患者手術不能只看年紀

餐後腹脹畏寒膽結石釀急性發炎 醫示警恐引發敗血症

清大揭開腦傷神經修復雙重機制 異野漆樹苷促進修復、調控氧化壓力

讓病人吞藥更容易！生技新兵泰合掛牌 股價飆逾一倍

相關新聞

台灣人壽「祖孫三代健走」 11月7日結伴遊

連續十五年舉辦的「祖孫三代健走」，已成為國人年度家庭團聚日，十一月七日將於台北市立動物園登場，中國信託金融控股公司子公司、台灣人壽邀請跨世代民眾邁出綠色足跡累積健康資產，衛生福利部也首度參與，力挺健康、生態永續「家」在一起。

健康臺北_樂齡運動／測試體能領獎勵 北市府揪長者動起來

公園樹蔭下，教練帶著長者扶椅深蹲、抬腿，再練習平衡與伸展。有人依體力調整動作，也有人課後繼續沿步道走一圈。運動不再只發生在健身房，而是從一堂課延伸到長者每天生活的街區，這是臺北市樂齡巡迴運動指導團的上課場景。

磁脈衝喚醒大腦 中風婦能自己爬樓

50多歲林姓女性於中風後右側肢體無力，住院期間需看護協助起身、如廁、餵食，因手抖，拿湯匙喝湯時都灑在桌上。三軍總醫院運用「重複性經顱磁刺激術」（rTMS），透過磁脈衝調節大腦神經活動，搭配傳統復健，患者逐漸恢復手部動作與行走能力，出院後已能自行上下樓梯，重拾生活自理能力。

健康你我他／AI陪伴非診斷 生病要看醫生

科技與醫療深度交織的現代，AI宛若隨身健康守護者，正悄然無息地重塑日常生活。過去減重，常盲人摸象憑意志力苦撐；如今只要在享用美食前拍照上傳，AI就能精準估算熱量，讓忌口變得有跡可循且有科學依據，它甚至主動提供健康飲食替代方案，並適時提醒運動。

健康主題館／睡飽還是累？小心肝的加班警訊

睡再久還是好累、皮膚冒粉刺、氣色變差，甚至連消化都變慢了…，小心可能是「肝臟解毒工廠」在發出加班警訊！如果想要由內而外養出好氣色，不僅生活作息要規律、多喝溫開水幫助肝腎代謝廢物，以及減少精製糖與加工品，建議可多攝取5大關鍵營養素的飲食，來幫助肝臟解毒。

醫院缺清潔工 需與百貨搶人

醫療現場人力荒，除護理師等專業醫事人員，連清潔工也不例外。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。