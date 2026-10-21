磁脈衝喚醒大腦 中風婦能自己爬樓

50多歲林姓女性於中風後右側肢體無力，住院期間需看護協助起身、如廁、餵食，因手抖，拿湯匙喝湯時都灑在桌上。三軍總醫院運用「重複性經顱磁刺激術」（rTMS），透過磁脈衝調節大腦神經活動，搭配傳統復健，患者逐漸恢復手部動作與行走能力，出院後已能自行上下樓梯，重拾生活自理能力。

三總神經科部主任楊富吉表示，中風是造成失能的主因，可能引發肢體偏癱、走路不穩、失語症及吞嚥困難等，其中以吞嚥障礙最為棘手，部分患者無法正常進食，必須長期依賴鼻胃管，有些甚至數個月仍無法移除，不僅影響生活品質，也增加家屬照護負擔。

「經顱磁刺激術」是運用電磁感應與法拉第電磁感應定律，調節神經元及改變大腦神經迴路的活性。楊富吉說，這並非全新技術，在神經內科、精神科及復健科等領域均有相關應用經驗。臨床證實，中風後的神經功能恢復具有黃金期，若在急性期病況穩定後及早介入，有機會提高恢復成效。

三總神經科部主治醫師林鈺凱表示，rTMS是一種非侵入性治療，利用放置於頭皮外的線圈產生磁脈衝，在腦部誘發微弱電流，調節神經細胞活動，促進神經可塑性。醫師可依受損部位及症狀，選擇不同刺激位置與頻率，協助大腦重新調整神經活動。

一般來說，中風後三至六個月是功能恢復的重要階段，透過治療，可改善活動、吞嚥、語言及認知等障礙。林鈺凱強調，磁刺激並非取代傳統復健，而是搭配藥物、物理治療及吞嚥訓練等方式，增加患者恢復功能的機會。

三總臨床證實，接受相關治療的患者在美國國家衛生研究院腦中風量表分數明顯較低，約比基線下降43.8%，動作功能評估則進步35.4%，日常生活能力評估進步41%，與對照組相比具有統計顯著差異。

楊富吉說，對中風患者而言，能否重新吞嚥、行走，恢復自理能力，這比單純改善檢查數字來得重要。目前腦中風患者吞嚥障礙的復健難度較高，「重複性經顱磁刺激術」可望成為輔助工具，在醫療團隊評估下，把握復健時機，協助患者回歸正常生活。