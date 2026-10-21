健康主題館／睡飽還是累？小心肝的加班警訊

青花菜、帶皮蘋果、薑黃、黃豆、燕麥。圖／123RF

睡再久還是好累、皮膚冒粉刺、氣色變差，甚至連消化都變慢了…，小心可能是「肝臟解毒工廠」在發出加班警訊！如果想要由內而外養出好氣色，不僅生活作息要規律、多喝溫開水幫助肝腎代謝廢物，以及減少精製糖與加工品，建議可多攝取5大關鍵營養素的飲食，來幫助肝臟解毒。

1.十字花科與綠色蔬菜：激活解毒酵素與排毒

油菜等十字花科蔬菜含豐富硫化合物，最能強效啟動肝臟「第二階段解毒酵素」，如穀胱甘肽轉移酶GST的天然成分。能加速將農藥、重金屬與環境荷爾蒙隨尿液或糞便排出。

深綠色蔬菜中的葉綠素，能直接在消化道中螯合（結合）重金屬與戴奧辛，減輕進入肝臟的毒素總量；葉酸則參與甲基化反應，修復受損的肝細胞DNA。

食物推薦：油菜、地瓜葉、青花菜、高麗菜、芥菜等

2.多酚類化合物：清除自由基與腸肝排毒

肝臟在分解毒素的過程中，會產生大量的自由基。若缺乏抗氧化劑保護，肝細胞膜容易受損發炎，甚至形成脂肪肝與纖維化。透過多酚類的營養物質，可直接中和肝臟代謝過程產生的自由基，保護肝細胞粒線體的健康。

尤其，帶皮蘋果富含水溶性果膠與蘋果多酚，能提前在腸道吸附毒素、膽固醇與重金屬並排出體外，減少毒素經由「腸肝循環」重新回到肝臟。

食物推薦：牛蒡、帶皮蘋果、藍莓、綠茶等

3.黃金抗發炎組合：降發炎與促進代謝

薑黃素具有極強的抗發炎與保護肝細胞能力，促進膽汁分泌以消化油脂，但薑黃素水溶性差且代謝極快，單吃吸收率低於1%；搭配現磨黑胡椒中的「胡椒鹼」，能抑制肝臟與腸道的葡萄糖醛酸化代謝，將薑黃素的生物利用率提升高達20倍。不過，薑黃素為脂溶性營養素，建議搭配植物冷壓好油，如椰子油、橄欖油、亞麻仁油等幫助吸收。

食物推薦：薑黃粉、黑胡椒、冷壓椰子油、亞麻仁油、橄欖油等

4.優質植物蛋白：合成解毒酵素的基石

植物性蛋白（如黃豆）不含飽和脂肪酸與膽固醇，且代謝產生的含氮廢物較少，能大幅降低肝臟與腎臟的解毒負擔。此外，穀胱甘肽是人體的抗氧化之王，也是肝臟解毒最消耗的物質，黃豆等優質植物蛋白能提供充足的半胱胺酸、甘胺酸與麩胺酸，能為肝臟補充合成穀胱甘肽的天然原料。

食物推薦：黃豆、毛豆、黑豆、豆腐、無糖濃豆漿

5.關鍵輔酶與維生素：維持代謝順暢

酵素在進行化學反應時，必須要有「輔酶」協助才能運作。如果把解毒酵素比喻成工廠機器，維生素就是讓機器運轉的齒輪潤滑油。尤其維生素B群的B6，是肝臟進行胺基酸轉氨作用與蛋白質代謝時最核心的輔酶，如果沒有足夠的B6，補充再多的蛋白質也無法轉化為解毒酵素。

食物推薦：帶黑斑熟香蕉、燕麥、酵母粉、全穀雜糧

十字花科護肝排毒 綠拿鐵

食材：油菜半碗、地瓜葉半碗、牛蒡兩小截、熟黃豆2湯匙、熟香蕉1湯匙、帶皮蘋果1/4顆、薑黃少許、黑胡椒少許、椰子油1湯匙、溫水400㏄

作法：

1.黃豆、牛蒡蒸熟；油菜、地瓜葉輕度汆燙；帶皮蘋果除蠟洗淨切塊。

2.將全部食材與薑黃、黑胡椒、椰子油及溫水放入調理機攪打拌均勻即可。

營養功效：十字花科蔬菜與牛蒡多酚能活化肝臟解毒酵素，保護肝細胞並抗發炎。蘋果果膠能於腸道先吸附毒素，避免毒素重新循環回肝臟。