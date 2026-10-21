健康臺北_樂齡運動／測試體能領獎勵 北市府揪長者動起來

公園樹蔭下，教練帶著長者扶椅深蹲、抬腿，再練習平衡與伸展。有人依體力調整動作，也有人課後繼續沿步道走一圈。運動不再只發生在健身房，而是從一堂課延伸到長者每天生活的街區，這是臺北市樂齡巡迴運動指導團的上課場景。

養成運動習慣對長者相當重要。運動可加強新陳代謝、改善心肺功能、增強肌力體耐力及平衡感。此外，運動可以促進人體腦部腦內啡的分泌，增加愉悅感以及降低憂鬱，對於預防老年憂鬱症及預防失智症也有幫助。

但對城市中的長者來說，要讓運動融入日常生活並不容易。更有些人已有退化或身體不適而不願意動，有些人因為沒人陪伴而缺乏動力，更有些人是不知道如何運動。

教練走進社區生活圈 降低長者運動門檻

臺北市規劃樂齡巡迴運動指導團，服務65歲以上市民，以及55歲以上退休或準退休族群，與里辦公處、社區照顧關懷據點、老人服務中心、衛政及社政系統相關據點、或相關市民團體等跨局處合作，把教練送進社區。課程包括肌力、平衡、柔軟度及體適能檢測等多元運動課程送進長者生活圈。

北市府健康城市計畫資料顯示，指導團2016年至2025年累計在695處據點開課，涵蓋275個里，服務2萬3,903名市民。2025年則深入12個行政區、設置64個運動點，參與超過1萬人次。

此外，為接觸過去較少參與的社區，推動「12區科技到你里」，提供單次體驗及科技量測，讓長者了解自身體能；2026年再次結合U-Sport，參加課程可獲得U幣，讓運動紀錄與獎勵連結，讓即使是偶爾才來上課的人，更有機會把運動維持下去。

臺北市提升市民健康的政策重點在於解決長者不願運動的痛點，提供社區中的長輩出來運動的誘因，教他們運動的趣味，並提供運動獎勵，讓城市中的長者願意外出運動並養成習慣。