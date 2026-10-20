信網路AI建議卻不信眼前醫師問診評估 國人健康識能普遍不足或有限

國人對於健康識能知識相當有限，約3成民眾健康識能有限或嚴重不足，加上AI資訊、盜圖及聲偽等樣態氾濫，如何辨別健康資訊及杜絕相關行為，專家建議，須擬定短中長期計畫。

國健署2021年「國民健康訪問調查」顯示，20歲以上受訪者中，30.1%健康識能不足或有限；健康識能不足者中罹患兩項以上慢性疾病的比例達56%，健康識能良好的為15%。

立院厚生會今成立「全民健康識能推動委員會」，提出三大行動，建立健康識能人才培訓與認證制度、研議健康識能不足者的照護，及錯假訊息監測管理錯假訊息，提升正確健康資訊的訊息普及與運用，讓民眾看得懂、用得上，也能信得過健康資訊。

台灣健康識能與傳播學會理事長、委員會主委張武修表示，健康識能不只是民眾能否讀懂醫療資訊，更關係到能否理解醫囑、正確使用藥物、判斷健康訊息真偽，及在預防保健、就醫和自我照護時做出適當選擇。

網路與AI技術快速發展，手機、網路容易取得健康資訊，但錯誤或不當解讀的資訊氾濫。張武修說，根據台灣網路資訊中心2025台灣網路報告，65.9%受訪者從不或很少主動查核網路資訊，96.8%受訪者認為假訊息影響嚴重。

張武修表示，部分網路內容冒用知名醫院、醫師或專家名義宣傳療效不明的產品，甚至利用AI偽造醫師影像與聲音，讓民眾難以辨別真偽。

國泰醫院副院長王拔群表示，這半年來AI徹底改變醫病關係，病人來看診前已看過許多網路資訊，像他本身是耳鼻喉科醫師，每年國際更新相關治療指引，他都要求醫師必須了解最新指引，醫師必須適讀，才能給予民眾正確資訊。

王拔群說，國內多名耳鼻喉科權威醫師被冒用照片，在中國大陸網站販售耳鳴相關藥物，患者如果出問題，求助無門。正確使用AI是相當重要，這次成立委員會，一定可以做很多，但需要有短、中、長期計畫，並需落實。

台大醫院家庭醫學部主任程劭儀說，AI資訊濫用，許多患者會先看AI資訊來門診確認，但相較於AI，醫師更具人性，透過問診，了解個案長期狀況，給予診斷及治療。長輩愛傳的早安圖，建議放進正確健康識能資訊，有助於提升老人家的健康意識。

台灣事實查核教育基金會董事長黃兆徽說，健康醫療類訊息是假訊息中最多，大家若不清楚，假訊息就會中滋長。且網路AI假醫師很多，針對不同受眾，擬定男女老少等不同的醫師形象。假訊息除了出於商業目的在推銷賣藥外，更可能進行認知戰，透過健康醫療訊息養粉絲，在關鍵時刻開始批評政府健康醫療相關政策。

衛福部次長莊人祥表示，AI生成假醫師影片、冒用醫師名義推銷藥品，網路健康假訊息愈來愈難辨識，目前已與數位發展部合作，依詐欺犯罪危害防制條例相關機制處理，若發現假醫師影片等不實內容，立即請平台下架；此外，民眾應善用事實查核工具，並透過社區藥局、家庭醫師等可信任管道查證，避免誤信網路資訊。