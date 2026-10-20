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營養師不再只能待醫院…遠距營養服務上路 免請假輕鬆問超方便

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台中初日診所由初日診所院長宋晏仁醫師、新竹初日診所院長魏士航醫師及台中初日診所院長李唐越醫師共同坐鎮，透過產學合作，為下一代營養人才拓展更多元的專業發展路徑。圖／Cofit 群健科技提供
台中初日診所由初日診所院長宋晏仁醫師、新竹初日診所院長魏士航醫師及台中初日診所院長李唐越醫師共同坐鎮，透過產學合作，為下一代營養人才拓展更多元的專業發展路徑。圖／Cofit 群健科技提供

隨著減重藥物GLP-1類藥物興起，加上遠距營養服務正式納入法規管理，營養師工作型態從傳統醫院、學校及團膳，逐步跨足至線上健康管理、數據分析及個案追蹤。Cofit群健科技與宋晏仁醫師合作的初日診所，近日在台中成立第4個實體據點，攜手中山醫學大學營養學系啟動產學合作，培育兼具臨床營養與數位科技能力的新世代營養人才。

衛福部今年9月訂定「營養師通訊執行業務辦法」，符合執業場所、至少2年實務經驗等條件，並經主管機關核准的營養師，可透過通訊方式提供個別營養評估、飲食設計及專業諮詢，讓民眾不必每次親自前往醫療院所，也能獲得專業營養照護。

中山醫學大學營養學系主任陳璟賢表示，過去營養系學生畢業後，多半以醫院、學校或團膳業者為主要就業選擇。隨著數位健康產業發展，營養師職涯已延伸至線上諮詢、健康數據研究、人工智慧應用及健康產品開發等領域。

陳璟賢指出，未來營養師除了具備專業知識，更須學會線上溝通、健康數據判讀及數位工具操作。另外，透過產學合作，讓學生在學期間接觸實際個案與臨床環境，有助縮短進入職場的適應期。

台中初日診所院長李唐越表示，GLP-1類藥物問世後，體重及代謝健康管理已不再只是醫師看診、開立處方就結束。患者回到日常生活，如何調整飲食、追蹤身體變化，都需要持續關注，也讓營養師從短時間的飲食衛教，逐漸轉向個案管理、健康數據分析與長期追蹤，成為醫療團隊的重要成員。

初日診所累積超過1萬筆三點式口服葡萄糖耐受試驗及胰島素檢測資料，未來將結合學校研究資源，探討國人飲食、代謝健康及身體組成等議題。新成立的台中初日診所占地超過200坪，由宋晏仁、魏士航及李唐越3位醫師共同坐鎮，期盼整合實體診療、遠距營養服務與學術研究，開拓營養人才更多元的職涯發展。

營養師 營養 遠距 衛福部

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