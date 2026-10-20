營養師不再只能待醫院…遠距營養服務上路 免請假輕鬆問超方便

隨著減重藥物GLP-1類藥物興起，加上遠距營養服務正式納入法規管理，營養師工作型態從傳統醫院、學校及團膳，逐步跨足至線上健康管理、數據分析及個案追蹤。Cofit群健科技與宋晏仁醫師合作的初日診所，近日在台中成立第4個實體據點，攜手中山醫學大學營養學系啟動產學合作，培育兼具臨床營養與數位科技能力的新世代營養人才。

衛福部今年9月訂定「營養師通訊執行業務辦法」，符合執業場所、至少2年實務經驗等條件，並經主管機關核准的營養師，可透過通訊方式提供個別營養評估、飲食設計及專業諮詢，讓民眾不必每次親自前往醫療院所，也能獲得專業營養照護。

中山醫學大學營養學系主任陳璟賢表示，過去營養系學生畢業後，多半以醫院、學校或團膳業者為主要就業選擇。隨著數位健康產業發展，營養師職涯已延伸至線上諮詢、健康數據研究、人工智慧應用及健康產品開發等領域。

陳璟賢指出，未來營養師除了具備專業知識，更須學會線上溝通、健康數據判讀及數位工具操作。另外，透過產學合作，讓學生在學期間接觸實際個案與臨床環境，有助縮短進入職場的適應期。

台中初日診所院長李唐越表示，GLP-1類藥物問世後，體重及代謝健康管理已不再只是醫師看診、開立處方就結束。患者回到日常生活，如何調整飲食、追蹤身體變化，都需要持續關注，也讓營養師從短時間的飲食衛教，逐漸轉向個案管理、健康數據分析與長期追蹤，成為醫療團隊的重要成員。

初日診所累積超過1萬筆三點式口服葡萄糖耐受試驗及胰島素檢測資料，未來將結合學校研究資源，探討國人飲食、代謝健康及身體組成等議題。新成立的台中初日診所占地超過200坪，由宋晏仁、魏士航及李唐越3位醫師共同坐鎮，期盼整合實體診療、遠距營養服務與學術研究，開拓營養人才更多元的職涯發展。