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颱風薔琵逼近 連江縣21日海上交通異動
颱風薔琵目前仍持續增強，最快21日深夜發海警。連江縣政府傍晚宣布，21日台馬、島際與小三通航班均有異動，請民眾出發前多加注意。
連江縣政府交通旅遊局今天傍晚公告指出，受到颱風薔琵逐漸逼近台灣影響，台馬交通船「台馬之星」今天晚間加開南竿至基隆的夜航航班。「新臺馬輪」20日為保養日無航班。
21日島際交通方面，南竿北竿全日正常，南竿莒光第1、2班正常，第3班停航。東莒西莒第1、2班正常，第3、4班停航。南竿東引僅東引往南竿開航，南竿往東引停航。南竿大坵無航班。
兩馬小三通方面，21日包括台籍航商與陸籍航商，南竿琅岐、北竿黃岐航班全日停航。
交旅局強調，船運停航公告將隨颱風狀況隨時調整，請旅客密切注意航班資訊。
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