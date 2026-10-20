快訊

中職／兄弟3場只拿1分涼到破紀錄 龍隊3連勝「聽牌」隊史第6冠

慢跑突心跳停止！40歲馬拉松跑者住院近50天 妻子1決定救他一命

布油突破110美元大關 台指期夜盤一度遭摜破季線

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風薔琵逼近 連江縣21日海上交通異動

中央社／ 連江縣20日電
颱風薔琵目前仍持續增強，最快21日深夜發海警。連江縣政府傍晚宣布，21日台馬、島際與小三通航班均有異動，請民眾出發前多加注意。圖為台馬交通船「台馬之星」。中央社
颱風薔琵目前仍持續增強，最快21日深夜發海警。連江縣政府傍晚宣布，21日台馬、島際與小三通航班均有異動，請民眾出發前多加注意。圖為台馬交通船「台馬之星」。中央社

颱風薔琵目前仍持續增強，最快21日深夜發海警。連江縣政府傍晚宣布，21日台馬、島際與小三通航班均有異動，請民眾出發前多加注意。

連江縣政府交通旅遊局今天傍晚公告指出，受到颱風薔琵逐漸逼近台灣影響，台馬交通船「台馬之星」今天晚間加開南竿至基隆的夜航航班。「新臺馬輪」20日為保養日無航班。

21日島際交通方面，南竿北竿全日正常，南竿莒光第1、2班正常，第3班停航。東莒西莒第1、2班正常，第3、4班停航。南竿東引僅東引往南竿開航，南竿往東引停航。南竿大坵無航班。

兩馬小三通方面，21日包括台籍航商與陸籍航商，南竿琅岐、北竿黃岐航班全日停航。

交旅局強調，船運停航公告將隨颱風狀況隨時調整，請旅客密切注意航班資訊。

東莒 南竿 薔琵颱風 小三通

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

颱風薔琵靠近 海運基隆馬祖等航線21日停航

因應薔琵逼近 航港局啟動近岸12浬海域管制

薔琵颱風攪局 澎湖輪明往返高雄馬公航班取消

強颱薔琵增胖中 最快周三海警

相關新聞

周五颱風假？薔琵侵襲機率破5成 這時間最靠近北市

薔琵颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚赴防颱應變中心EOC視察各局處防颱準備，根據台北市政府的氣象團隊預估，這次薔琵影響台北市最大的時間，會是在23日周五清晨到晚間，對於周五是否放颱風假？蔣表示，會密切掌握颱風的狀況，相關風勢雨勢，全面了解後，有相關的決定，也會跟外界報告。

短期連中2張千萬發票…立委質疑AI盲測隨機碼 財政部：他想存警示帳戶

澎湖爆出罕見統一發票領獎爭議，兩名張姓男子持兩張中獎千萬元發票及多張大獎發票前往兌領，雖經警方查證發票並非偽造，但未歸戶的雲端發票卻可能存在驗證漏洞。國民黨立委王鴻薇今質詢，這位民眾拿的紙本發票到底是不是真的？質疑是用AI盲測隨機碼把發票印出冒領。財政部次長阮清華答詢，發票正在請國稅局查核中。

薔琵颱風家門前北轉…最快明晚發海警 周五、周六留意大雨或豪雨

薔琵颱風持續朝西北西前進，氣象署預估最快明天深夜將會發布海上颱風警報。周四北轉角度將決定颱風影響台灣的嚴重程度，目前各國預測路徑逐漸收攏，都是在台灣附近北轉，但由於颱風本身暴風半徑相當廣闊，影響仍不容小覷。

北榮醫師在院長辦公室外玩滑板引熱議 笑稱：人生第一次也是最後一次

台北榮總今年6月首創滑雪運動醫學門診，負責門診的復健醫學部主治醫師楊怡強，其實從小就開始滑雪，甚至就在醫學門診發表記者會當天，更與單板滑雪國手陳姿憓北榮中正樓4樓行政區的走廊上玩起衝浪滑板。他說，4樓是行政辦公室，都是院長跟副院長的出沒地點，讓他笑稱「在這邊滑板，人生第一次，也是最後一次了吧」。

送過什麼禮物給父母? 女偷記喜好趁節下單 暖心驚喜惹哭父母

一名32歲的女網友日前返回雲林老家探親時，意外發現父母房間的床墊竟已使用超過15年。原PO回憶該床墊約是自己高中時購入，如今一坐上去整個人就明顯下陷，早已失去原本的支撐力。

自助洗車霸格近一小時教授洗車 後車苦候爆口角

一名男網友日前趁好天氣帶著女友前往自助洗車場，打算替愛車進行深層美容。過程中因女友主動表示想學習洗車與內裝保養技巧，原PO便當場拿出拋光機與各類車蠟，從車頂手把手教學手勢與用量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。