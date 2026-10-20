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91APP電商平台資料庫遭未授權存取 數發部：已啟動行政檢查

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
91APP公告，其Commerce Cloud商務平台資料庫遭受自動化攻擊，部分資訊遭未經授權擷取，數位發展部數位產業署已啟動行政檢查。聯合報系資料照
91APP公告，其Commerce Cloud商務平台資料庫遭受自動化攻擊，部分資訊遭未經授權擷取，數位發展部數位產業署已啟動行政檢查。聯合報系資料照

電商技術服務公司91APP於10月16日公告，其Commerce Cloud商務平台資料庫遭受自動化攻擊，部分資訊遭未經授權擷取一事，數位發展部數位產業署表示，已收到業者個資事故通報，並於10月19日邀集資安院及外部資安、法律專家前往業者所在地進行行政檢查，要求業者說明事件發生經過、個資保護措施及資料受影響情形，儘速釐清事故原因與民眾權益所受影響。

目前掌握的資訊顯示，部分資料確實遭未經授權擷取，但實際涉及哪些個人資料、受影響人數及資料筆數，仍待進一步調查確認。數產署已要求91APP儘速盤點遭擷取的資料內容、涉及的品牌業者及消費者，並依調查結果通知受影響對象。

數產署指出，本次行政檢查重點在釐清駭客如何取得資料、業者的資料庫存取權限及安全防護是否妥適、異常存取是否獲得即時偵測，以及是否有其他系統或資料受到影響。數產署也已要求業者採取必要措施，降低資料遭進一步存取或利用的風險，並持續追蹤調查及改善情形。如查有違反個人資料保護法等相關規定，將依法處理。

數產署提醒，民眾如接獲自稱購物平台或商家的通知，聲稱訂單異常、需要退款、補繳款項或重新驗證帳戶，應先透過原本使用的官方網站或App查證，不要直接點擊不明連結，也不要提供密碼、簡訊驗證碼或其他敏感個人資料。如發現疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，以降低受騙風險。

數產署將持續督導業者落實個資保護責任，並透過產業輔導計畫協助資訊服務業者檢視個資保護措施、強化存取權限管理及資安監控，降低類似事故再次發生的風險。

電商 資安 數發部

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