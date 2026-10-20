周五颱風假？薔琵侵襲機率破5成 這時間最靠近北市

薔琵颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚赴防颱應變中心EOC視察各局處防颱準備，根據台北市政府的氣象團隊預估，這次薔琵影響台北市最大的時間，會是在23日周五清晨到晚間，對於周五是否放颱風假？蔣表示，會密切掌握颱風的狀況，相關風勢雨勢，全面了解後，有相關的決定，也會跟外界報告。

蔣萬安今天晚間赴災害應變中心提前召開防颱整備會議，媒體問蔣，這次侵襲台北市的機率破五成，周五是不是有機會放颱風假？還有周五原本要選舉抽籤號次，會不會打亂相關行程？

「防颱準備工作絕對是目前最重要工作，市民安全也是我們最優先考量，一定優於一切的選務工作」，蔣萬安表示，所以現階段，我們就趕快到EOC，聽取各局處目前防颱相關整備進度，我們也會密切掌握颱風的狀況，相關風勢雨勢，全面了解後，有相關的決定，也會跟外界報告。

今晚的防颱應變會議，針對薔琵颱風進逼，根據北市府氣象團隊目前預估，這次薔琵颱風最靠近台北市的時間，是在23日周五下午5時，距離暴風半徑約300公里左右。

北市府團隊表示，根據氣象署預報評估發布海警機率偏高，會在周四清晨發布，暴風圈預計會在23日周五清晨觸碰到北部海域，陸上颱風警報發布居率預估為50-60％，但是否發布陸上颱風警報，還是要取決颱風北上後，與台灣的距離，及颱風暴風半徑大小。

團隊預估，颱風24日上午逐漸脫離東北部海域，主要影響台北市的時間，會是在23日清晨至晚間，氣象團隊總結，這次薔琵颱風對台北市的風雨影響，預估21日開始，受東北季風影響，山區會有降雨，但雨勢還沒有大雨等級。風雨預估影響增大時間點，會是在22日下午，颱風外圍環流開始影響台北市，風雨影響最大會是在23日清晨至晚間，平地雨勢評估會接近大雨等級，山區雨勢有機會豪雨等級，陣風會達到七到八級陣風。

氣象團隊強調，因為目前颱風移動速度、與台灣的距離，還有高度不確定性，如果距離比較近或往西偏，或颱風較強風雨區往西偏，帶來的風雨就會更大，會持續更新颱風預測。

蔣萬安裁示，這次颱風影響台北市最大時間會是在23日，各局處要做好各項防颱，包括各開口廠商待命，還有加強樹木強固、排水清疏等，廣告招牌、工地圍籬等加強穩固，還有注意土石流潛勢區的加強監測等。