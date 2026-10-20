快訊

高為元調查案激烈討論近5小時 清大校務會議表決流會…校方發聲了

不只有神秘外觀？宜蘭「阿拉伯皇宮」以10億賣出 內部驚見數億元珍藏

清大化學館傍晚火警…禁水物氫化鋁鋰起火 幸無人受困受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

周五颱風假？薔琵侵襲機率破5成 這時間最靠近北市

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
薔琵颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚赴防颱應變中心EOC視察各局處防颱準備。記者林麗玉／攝影
薔琵颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚赴防颱應變中心EOC視察各局處防颱準備。記者林麗玉／攝影

薔琵颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚赴防颱應變中心EOC視察各局處防颱準備，根據台北市政府的氣象團隊預估，這次薔琵影響台北市最大的時間，會是在23日周五清晨到晚間，對於周五是否放颱風假？蔣表示，會密切掌握颱風的狀況，相關風勢雨勢，全面了解後，有相關的決定，也會跟外界報告。

蔣萬安今天晚間赴災害應變中心提前召開防颱整備會議，媒體問蔣，這次侵襲台北市的機率破五成，周五是不是有機會放颱風假？還有周五原本要選舉抽籤號次，會不會打亂相關行程？

「防颱準備工作絕對是目前最重要工作，市民安全也是我們最優先考量，一定優於一切的選務工作」，蔣萬安表示，所以現階段，我們就趕快到EOC，聽取各局處目前防颱相關整備進度，我們也會密切掌握颱風的狀況，相關風勢雨勢，全面了解後，有相關的決定，也會跟外界報告。

今晚的防颱應變會議，針對薔琵颱風進逼，根據北市府氣象團隊目前預估，這次薔琵颱風最靠近台北市的時間，是在23日周五下午5時，距離暴風半徑約300公里左右。

北市府團隊表示，根據氣象署預報評估發布海警機率偏高，會在周四清晨發布，暴風圈預計會在23日周五清晨觸碰到北部海域，陸上颱風警報發布居率預估為50-60％，但是否發布陸上颱風警報，還是要取決颱風北上後，與台灣的距離，及颱風暴風半徑大小。

團隊預估，颱風24日上午逐漸脫離東北部海域，主要影響台北市的時間，會是在23日清晨至晚間，氣象團隊總結，這次薔琵颱風對台北市的風雨影響，預估21日開始，受東北季風影響，山區會有降雨，但雨勢還沒有大雨等級。風雨預估影響增大時間點，會是在22日下午，颱風外圍環流開始影響台北市，風雨影響最大會是在23日清晨至晚間，平地雨勢評估會接近大雨等級，山區雨勢有機會豪雨等級，陣風會達到七到八級陣風。

氣象團隊強調，因為目前颱風移動速度、與台灣的距離，還有高度不確定性，如果距離比較近或往西偏，或颱風較強風雨區往西偏，帶來的風雨就會更大，會持續更新颱風預測。

蔣萬安裁示，這次颱風影響台北市最大時間會是在23日，各局處要做好各項防颱，包括各開口廠商待命，還有加強樹木強固、排水清疏等，廣告招牌、工地圍籬等加強穩固，還有注意土石流潛勢區的加強監測等。

蔣萬安 颱風假 薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵颱風家門前北轉…最快明晚發海警 周五、周六留意大雨或豪雨

薔琵將迎第2次強度巔峰 氣象署公布最新颱風路徑

強颱薔琵最快周三深夜發海警 北宜花這2天「豪雨狂炸到紫爆」

薔琵颱風逼近 謝國樑主持防颱會議：市府上緊發條、民眾要有防災意識

相關新聞

周五颱風假？薔琵侵襲機率破5成 這時間最靠近北市

薔琵颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚赴防颱應變中心EOC視察各局處防颱準備，根據台北市政府的氣象團隊預估，這次薔琵影響台北市最大的時間，會是在23日周五清晨到晚間，對於周五是否放颱風假？蔣表示，會密切掌握颱風的狀況，相關風勢雨勢，全面了解後，有相關的決定，也會跟外界報告。

短期連中2張千萬發票…立委質疑AI盲測隨機碼 財政部：他想存警示帳戶

澎湖爆出罕見統一發票領獎爭議，兩名張姓男子持兩張中獎千萬元發票及多張大獎發票前往兌領，雖經警方查證發票並非偽造，但未歸戶的雲端發票卻可能存在驗證漏洞。國民黨立委王鴻薇今質詢，這位民眾拿的紙本發票到底是不是真的？質疑是用AI盲測隨機碼把發票印出冒領。財政部次長阮清華答詢，發票正在請國稅局查核中。

薔琵颱風家門前北轉…最快明晚發海警 周五、周六留意大雨或豪雨

薔琵颱風持續朝西北西前進，氣象署預估最快明天深夜將會發布海上颱風警報。周四北轉角度將決定颱風影響台灣的嚴重程度，目前各國預測路徑逐漸收攏，都是在台灣附近北轉，但由於颱風本身暴風半徑相當廣闊，影響仍不容小覷。

北榮醫師在院長辦公室外玩滑板引熱議 笑稱：人生第一次也是最後一次

台北榮總今年6月首創滑雪運動醫學門診，負責門診的復健醫學部主治醫師楊怡強，其實從小就開始滑雪，甚至就在醫學門診發表記者會當天，更與單板滑雪國手陳姿憓北榮中正樓4樓行政區的走廊上玩起衝浪滑板。他說，4樓是行政辦公室，都是院長跟副院長的出沒地點，讓他笑稱「在這邊滑板，人生第一次，也是最後一次了吧」。

送過什麼禮物給父母? 女偷記喜好趁節下單 暖心驚喜惹哭父母

一名32歲的女網友日前返回雲林老家探親時，意外發現父母房間的床墊竟已使用超過15年。原PO回憶該床墊約是自己高中時購入，如今一坐上去整個人就明顯下陷，早已失去原本的支撐力。

自助洗車霸格近一小時教授洗車 後車苦候爆口角

一名男網友日前趁好天氣帶著女友前往自助洗車場，打算替愛車進行深層美容。過程中因女友主動表示想學習洗車與內裝保養技巧，原PO便當場拿出拋光機與各類車蠟，從車頂手把手教學手勢與用量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。