長者免健保費 台大、成大醫院企業工會批灑幣買票

藍白推「65歲以上長者有條件免健保費」三讀通過，引發各界反彈。台大及成大醫院企業工會今天聯合聲明，強調免費健保卡換不來病床與醫療人員，灑幣買票終將加速自掘墳墓。

立法院於10月16日三讀通過「老人福利法」第22條修正案，將65歲以上國人健保費補助門檻大幅放寬至「綜合所得稅率未達20%」，由中央政府全額支給，預估免繳比例將由5%陡增至83%，每年增近新台幣400億元支出且逐年上漲。

台大醫院企業工會與成大醫院企業工會今天發出聯合聲明，表達反對立場。聲明指出，這次修法涉及「形式排富實質普發」逆向重分配，「立法權自立預算」憲政衝突，「喪失母法授權」粗糙刪減等各項爭議。

工會認為最令人憂心的部分，即是將原就稀缺的醫療資源作為灑幣買票工具，以「不支持全額補助等於不照顧長者」進行道德勒索攫取政治利益。

工會指出，提案方的在野政黨主張，由公務預算補貼長者健保費的政策，在全台諸多縣市中已行之有年，然是否補助或補助門檻高低各有歧異，故本次修法促成由中央政府層級統一補助制度，避免地域及財政不同所形成的差別待遇，欲藉此取得修法補貼的正當性與道德高點。

工會表示，前述主張無疑是倒果為因、本末倒置的推託說詞，正因灑幣買票的惡性循環涵蓋各黨各派執政縣市，且近年來更有擴大之勢，因而更應加以檢討、修正乃至遏止。如今卻倒行逆施加以推波助瀾，加速掏空財務資源根基，掩飾醫療崩壞的實質危機。

工會疾呼，將數百億元公務預算，耗費於缺乏實質排富的齊頭式健保保費補貼，無異於漠視結構性照護缺口與臨床人力瓦解，不僅與醫療資源永續運作背道而馳，亦無助實質改善年長者眼下真切的醫療困境，反將壓縮理性政策的討論空間，迫使社會各群體強行站隊以行撕裂。

聲明中強調，「免費健保卡換不來病床與醫療人員，灑幣買票終將加速自掘墳墓。」工會嚴正反對在野政黨這次修法，不為政治站隊，而是明確反對包含朝野及任何政黨在內，將公務預算的恣意灑幣、醫療勞權法案的拖沓擱置、健保費基的凍結宣示等，作為操縱民粹的買票工具、乃至掏空醫療體系的掘墓鐵鏟。

而民眾黨主席黃國昌17日出席黨籍議員參選人活動時曾表示，民眾黨過去注意到各縣市對長者健保補助的規定不一，他們認為健康平權不應分地域，因此積極推動修法。