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聯勸攜手萊爾富推零錢捐 助弱勢老少補足餐食缺口

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
獨居長者因身體狀況難以自理餐食，由志工每日送上熱騰騰的飯菜及問候。圖／聯合勸募提供
獨居長者因身體狀況難以自理餐食，由志工每日送上熱騰騰的飯菜及問候。圖／聯合勸募提供

隨著物價上漲，市售便當價格動輒120元，餐費逐漸成為民眾生活負擔，對收入有限的弱勢族群而言，更造成不小的經濟壓力。聯合勸募攜手萊爾富啟動「食刻相伴」零錢捐活動，即日起全台逾1800家萊爾富門市設置公益零錢箱，盼民眾響應小額捐款，補足弱勢兒少、家庭及長者的餐食需求缺口。

依主計總處統計，9月消費者物價指數（CPI）年增率達2.73％，通膨持續加重弱勢生活困境。聯合勸募理事長鄭光禮表示，從過去支持的助人方案中發現，部份弱勢家庭受限於經濟條件，難以確保每日三餐，獨居或行動不便的長者，也常因備餐或取得食物不易導致營養攝取不足。

為此，聯合勸募推動「弱勢餐食服務計畫」，依受助對象個別需求提供新鮮餐點，結合烹飪課程和營養教育提升生活自理能力，也透過備、送餐工作創造就業機會，建立受助者轉為助人者的公益循環。

助人方案中，中風獨居的洪大哥因不符福利服務資格，且雙腳受傷而難以備餐，經社工協助納入送餐名單，再由志工每日送上熱騰騰的飯菜及問候，解決用餐所需，也找回人際連結互動；獨力撫養3名孩子的小曾媽媽，則因求職屢屢碰壁，幾乎被三餐和家計問題壓垮，在餐食服務的及時幫助下，提供愛心餐券讓一家人兼顧溫飽與營養，並轉介小曾媽媽至友善店家工作，逐步穩定收入，為家庭迎來曙光。

聯合勸募「食刻相伴」零錢捐活動自即日起至116年1月5日止，民眾可至全台萊爾富門市投零錢響應，也可透過聯合勸募官網捐款支持，一同守護弱勢族群的餐食保障。

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