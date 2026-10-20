快訊

布油突破110美元大關 台指期夜盤一度遭摜破季線

唐振剛閃兵判刑1年4月！緩刑3年、付50萬國庫 本人回應了

中職／超罕見！呂彥青季後賽投14場首度0.0局 4打席都沒解決

聽新聞
0:00 / 0:00

以木雕傳承復興卑南文化 哈古獲國家工藝成就獎

中央社／ 南投縣20日電

台東縣卑南族木雕藝師Haku哈古致力創作逾40年，作品兼具文化傳統與個人特色，除作為文化保存媒介，也投入技藝傳承及部落文化保存復興，獲2026年國家工藝成就獎。

國立台灣工藝研究發展中心今天發布新聞稿表示，國家工藝成就獎為台灣工藝領域最高榮譽獎項，今年第20屆共25名資深工藝從業者經推薦或自薦參選，歷經嚴謹的2階段審查，9名審查委員一致推舉卑南族藝師哈古為今年獲獎者，更是首名獲此獎項的原住民族工藝師。

工藝中心表示，Haku哈古（漢名陳文生）1943年出生，為台東縣卑南族建和部落（Kasavakan）第69代頭目，1985年開始投入木雕創作至今逾40年，創作初期無師自通，多採用原木及漂流木等在地媒材創作，歷經父親辭世低谷後，他在繼承頭目過程中，重新思索自身對家庭、部落與文化所肩負的責任。

工藝中心表示，哈古懷抱文化傳承使命感，開始以雕刻刀代替筆墨，將卑南族神話故事、祖靈信仰、傳統祭儀、部落生活及情感記憶，演繹於木雕創作。創作形式上，哈古跳脫傳統圖騰框架，突破平面雕刻表現形式，開展立體圓雕風格，從人物神情到肢體動作，作品皆真摯呈現族人生命經驗及文化記憶。

工藝中心表示，創作也逐漸由傳統生活器物或祭儀用品，拓展至更具藝術性的表現，開創兼具文化深度與鮮明辨識度的「卑南族tu'tu'木雕」風格特色。

工藝中心表示，哈古除工藝創作成就，也長年致力技藝傳承及人才培育，以木雕凝聚族群認同感，推動卑南文化保存與復興。1994年在台東市成立哈古木雕工作室，投入木雕教學及文化推廣工作，1998年進一步設立建和木雕藝術村，以部落教室培育青年工藝人才、透過木雕保存卑南族文化記憶及精神價值。

工藝中心表示，哈古以雕刻刀承擔頭目責任，以木雕敘事記錄族人生命，保存部落真實而深厚的文化脈絡，不僅發展出深具個人特色的雕刻語彙，也透過木雕技藝傳承，持續發揚傳統智慧、在地故事、族群文化及精神價值，對卑南文化復興有巨大貢獻，成就充分展現台灣當代原住民族木雕工藝的生命力與藝術價值。

傳承 工藝 文化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

富邦人壽長期支持富邦美術館 逾82萬人次走進藝術生活

台灣科技藝術捷克訊號節亮相 登大報封面備受矚目

客家母語遇上北管與搖滾！生祥樂隊 2012 年成立，關懷環境以及台灣小人物

日常也能配戴的珠寶引進頂級製作技術！寶格麗TUBOGAS寬窄收縮自如

相關新聞

周五颱風假？薔琵侵襲機率破5成 這時間最靠近北市

薔琵颱風進逼，台北市長蔣萬安今晚赴防颱應變中心EOC視察各局處防颱準備，根據台北市政府的氣象團隊預估，這次薔琵影響台北市最大的時間，會是在23日周五清晨到晚間，對於周五是否放颱風假？蔣表示，會密切掌握颱風的狀況，相關風勢雨勢，全面了解後，有相關的決定，也會跟外界報告。

短期連中2張千萬發票…立委質疑AI盲測隨機碼 財政部：他想存警示帳戶

澎湖爆出罕見統一發票領獎爭議，兩名張姓男子持兩張中獎千萬元發票及多張大獎發票前往兌領，雖經警方查證發票並非偽造，但未歸戶的雲端發票卻可能存在驗證漏洞。國民黨立委王鴻薇今質詢，這位民眾拿的紙本發票到底是不是真的？質疑是用AI盲測隨機碼把發票印出冒領。財政部次長阮清華答詢，發票正在請國稅局查核中。

薔琵颱風家門前北轉…最快明晚發海警 周五、周六留意大雨或豪雨

薔琵颱風持續朝西北西前進，氣象署預估最快明天深夜將會發布海上颱風警報。周四北轉角度將決定颱風影響台灣的嚴重程度，目前各國預測路徑逐漸收攏，都是在台灣附近北轉，但由於颱風本身暴風半徑相當廣闊，影響仍不容小覷。

北榮醫師在院長辦公室外玩滑板引熱議 笑稱：人生第一次也是最後一次

台北榮總今年6月首創滑雪運動醫學門診，負責門診的復健醫學部主治醫師楊怡強，其實從小就開始滑雪，甚至就在醫學門診發表記者會當天，更與單板滑雪國手陳姿憓北榮中正樓4樓行政區的走廊上玩起衝浪滑板。他說，4樓是行政辦公室，都是院長跟副院長的出沒地點，讓他笑稱「在這邊滑板，人生第一次，也是最後一次了吧」。

送過什麼禮物給父母? 女偷記喜好趁節下單 暖心驚喜惹哭父母

一名32歲的女網友日前返回雲林老家探親時，意外發現父母房間的床墊竟已使用超過15年。原PO回憶該床墊約是自己高中時購入，如今一坐上去整個人就明顯下陷，早已失去原本的支撐力。

自助洗車霸格近一小時教授洗車 後車苦候爆口角

一名男網友日前趁好天氣帶著女友前往自助洗車場，打算替愛車進行深層美容。過程中因女友主動表示想學習洗車與內裝保養技巧，原PO便當場拿出拋光機與各類車蠟，從車頂手把手教學手勢與用量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。