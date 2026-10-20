以木雕傳承復興卑南文化 哈古獲國家工藝成就獎

台東縣卑南族木雕藝師Haku哈古致力創作逾40年，作品兼具文化傳統與個人特色，除作為文化保存媒介，也投入技藝傳承及部落文化保存復興，獲2026年國家工藝成就獎。

國立台灣工藝研究發展中心今天發布新聞稿表示，國家工藝成就獎為台灣工藝領域最高榮譽獎項，今年第20屆共25名資深工藝從業者經推薦或自薦參選，歷經嚴謹的2階段審查，9名審查委員一致推舉卑南族藝師哈古為今年獲獎者，更是首名獲此獎項的原住民族工藝師。

工藝中心表示，Haku哈古（漢名陳文生）1943年出生，為台東縣卑南族建和部落（Kasavakan）第69代頭目，1985年開始投入木雕創作至今逾40年，創作初期無師自通，多採用原木及漂流木等在地媒材創作，歷經父親辭世低谷後，他在繼承頭目過程中，重新思索自身對家庭、部落與文化所肩負的責任。

工藝中心表示，哈古懷抱文化傳承使命感，開始以雕刻刀代替筆墨，將卑南族神話故事、祖靈信仰、傳統祭儀、部落生活及情感記憶，演繹於木雕創作。創作形式上，哈古跳脫傳統圖騰框架，突破平面雕刻表現形式，開展立體圓雕風格，從人物神情到肢體動作，作品皆真摯呈現族人生命經驗及文化記憶。

工藝中心表示，創作也逐漸由傳統生活器物或祭儀用品，拓展至更具藝術性的表現，開創兼具文化深度與鮮明辨識度的「卑南族tu'tu'木雕」風格特色。

工藝中心表示，哈古除工藝創作成就，也長年致力技藝傳承及人才培育，以木雕凝聚族群認同感，推動卑南文化保存與復興。1994年在台東市成立哈古木雕工作室，投入木雕教學及文化推廣工作，1998年進一步設立建和木雕藝術村，以部落教室培育青年工藝人才、透過木雕保存卑南族文化記憶及精神價值。

工藝中心表示，哈古以雕刻刀承擔頭目責任，以木雕敘事記錄族人生命，保存部落真實而深厚的文化脈絡，不僅發展出深具個人特色的雕刻語彙，也透過木雕技藝傳承，持續發揚傳統智慧、在地故事、族群文化及精神價值，對卑南文化復興有巨大貢獻，成就充分展現台灣當代原住民族木雕工藝的生命力與藝術價值。