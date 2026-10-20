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公共藝術獎頒獎 植物元Meta Garden獲評審特別獎

中央社／ 台北20日電

每2年辦理1次的公共藝術獎，是公共藝術領域最具指標性與代表性的重要獎項，今天舉辦頒獎典禮，由台北植物園溫室新建工程公共藝術「植物元Meta Garden」獲評審特別獎

文化部政務次長李靜慧今天在頒獎典禮上致詞時表示，公共藝術發展至今30多年，早已不僅是建築物中的作品，或是城市景觀中的雕塑而已，如今參與公共藝術者，除了視覺藝術，更有表演藝術、文學、影像工作者，甚至社區居民等共同投入，公共藝術已經成為地方歷史與記憶。

李靜慧以今年獲得評審特別獎的台北植物園「植物元Meta Garden」為例，「因為有承辦人不只是把公共藝術當成一個法定業務，努力爭取更多預算投入，更思考如何讓藝術與環境、知識、教育、公眾生活產生連結，讓藝術的影響超越作品本身，延伸到更多人、更多生活經驗，以及更長遠的公共價值。」

李靜慧表示，「不能讓認真做事的人，總是必須靠個人的努力突破制度限制；也不能夠讓只想完成程序、應付了事的單位，輕易地把公共藝術變成形式上的一個代辦業務。」

擔任「植物元Meta Garden」執行小組委員的台北市開放空間文教基金會執行長黃浩德一同上台分享獲獎喜悅，他說，作為執行小組委員，他給自己的期許是「擔任委員必須要很用心」，執行小組委員除了要帶給興辦機關不同的視野，更要激起承辦人員的熱情與使命感。

李靜慧表示，各界對於公共藝術預算的建議，以及面對公共藝術制度執行上的困難，文化部都會持續檢討與改革，包含讓工程與藝術更早的整合、經費運用更有彈性、執行機制更符合不同場合的需求，同時建立品質與檢核機制等。期待與各個興辦機關及專業單位共同努力維護公共藝術制度的初衷。

文化部表示，公共藝術是連結藝術創作、社會生活與城市發展的重要文化實踐，期盼透過獎項的鼓勵，讓藝術持續走入生活，與人、環境及社會產生深刻連結。更多「第10屆公共藝術獎」相關得獎名單與詳細介紹，可至「文化部公共藝術獎」官方網站https://publicartawards.moc.gov.tw/index/zh-tw查詢。

公共藝術 特別獎 植物

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