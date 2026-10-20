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颱風薔琵靠近 海運基隆馬祖等航線21日停航

中央社／ 台北20日電

颱風薔琵最快明天晚間發布海警。航港局今天啟動近岸12浬海域警戒區管制機制，其中基隆馬祖航線、高雄馬公航線、將軍東吉航線、蘭嶼航線等明天皆停航。

中央氣象署表示，颱風薔琵最快21日深夜至22日白天發布海上颱風警報，後續視薔琵北轉角度，不排除22日晚間會發布陸上颱風警報。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，啟動近岸12浬海域警戒區管制機制，呼籲航經台灣周邊海域的各類船舶及早遠離危險海域避風。

航港局說，針對未依指示撤離的違規商船將依法嚴格處置，外籍商船將依商港法裁處禁止進港，本國籍商船則將依法實施安全營運與防止污染管理制度（NSM）。

此外，受到薔琵外圍環流影響，航港局說，基隆馬祖航線21日停航，22日、23日預計停航，但因海氣象變化大，業者將視海象狀況於當日上午11時公告開航情形；高雄馬公航線21日至22日停航、將軍東吉航線21日停航。

綠島航線21日上午開航至10時後無航班，22日、23日停航；蘭嶼航線21日至23日停航；小琉球航線目前仍正常開航，請旅客善用今、明兩日開航航班返台。

馬祖 基隆 航線

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