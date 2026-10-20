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餐後腹脹畏寒膽結石釀急性發炎 醫示警恐引發敗血症

中央社／ 台中20日電

台中林姓牧師日前腹脹、發冷，就醫確診為膽囊結石合併急性發炎，經切除膽囊後康復出院。醫師提醒，長輩若腹痛、發冷未改善應及早就醫，避免引發腹膜炎或敗血症，不容輕忽。

台中市立老人復健綜合醫院（簡稱中醫大市立醫院）今天舉辦衛教記者會，邀請患者84歲林姓牧師出席，他於會中還演唱歌曲，分享治療與重返正常生活經驗。

林牧師表示，他日前晚餐後感到腹脹、微微發冷，先至診所服用胃腸藥，隔日症狀仍未緩解，再回診所抽血檢查後，立即被轉診至醫院治療。醫療團隊說明，患者經檢查確診為膽囊結石合併急性膽囊炎，考量病情及腹膜炎等併發症風險，透過3D腹腔鏡微創手術切除膽囊，住院4天後出院。

中醫大市立醫院一般外科醫師柯志燃說明，台灣成人膽結石盛行率約為5至10%，推估全台約有200萬人患有膽結石，且盛行率隨年齡增加而上升。許多患者終身沒有明顯症狀，常在健康檢查接受腹部超音波時意外發現。

柯志燃提到，患者結石嵌頓於膽囊管，因結石位置不易透過超音波清楚辨識，成為影像檢查的診斷困難點，當結石阻塞膽囊出口並引發急性發炎，可能出現上腹部或右上腹疼痛、噁心、發燒、畏寒等症狀；嚴重時可能造成膽囊壞死、穿孔，甚至引發腹膜炎或敗血症。

柯志燃指出，膽囊的主要功能是儲存及濃縮膽汁，切除後肝臟仍會持續分泌膽汁並流入腸道，因此多數人仍可正常生活與飲食。若家中長輩腹部不適持續未改善，或合併發燒、畏寒，即使先前檢查未發現明確異常，也應及時就醫，切勿輕忽持續出現的症狀。

膽結石 台中 敗血症

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