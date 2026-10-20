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台灣首套AI心理支持系統問世 全天候主動關懷、有效接住情緒低落個案

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
財團法人金屬工業研究發展中心（金屬中心）研發「AI心理支持系統」（Alongside），打造心理支持系統。左起為曾俊傑副處長、金屬中心林烈全副執行長、立法委員王正旭醫師、經濟部產業技術司戴建丞簡任技正、台灣心理腫瘤醫學學會副秘書長胡肇勳心理師、潘柏瑋工程師。圖／金屬中心提供
財團法人金屬工業研究發展中心（金屬中心）研發「AI心理支持系統」（Alongside），打造心理支持系統。左起為曾俊傑副處長、金屬中心林烈全副執行長、立法委員王正旭醫師、經濟部產業技術司戴建丞簡任技正、台灣心理腫瘤醫學學會副秘書長胡肇勳心理師、潘柏瑋工程師。圖／金屬中心提供

高一男生在就學途中遭遇霸凌，進到教室，打開心理支持軟體，在AI對話引導下，梳理當下的感受與思緒；回到家後，居家關懷裝置接續關懷，持續接住他受挫的情緒。財團法人金屬工業研究發展中心（金屬中心）研發「AI心理支持系統」（Alongside），打造心理支持系統。

「在關鍵時刻及時接住使用者」金屬中心研發工程師潘柏瑋表示，研發團隊打造一套從校園或工作場域、通勤到居家都能全天候運作的心理支持系統，由三項產品搭配心理支持 AI 代理，串聯成連續的心理支持旅程。

一、關懷手錶：持續監測心率變異度（HRV），在壓力出現時主動發出關懷提示，不被動等待使用者開口求助。

二、心理支持軟體：心理支持AI提供即時對話、情緒支持，並結合認知行為治療（CBT）引導，透過個人化虛擬角色，紀錄情緒與量表，並給予建議。

三、居家主動關懷裝置：在家中延續關懷，提供更深沉的對話與情緒舒緩體驗。

潘柏瑋說，「Alongside」是全台第一套雙軌式跨平台數位心理支持代理系統，串連個案端與心理師端，系統同步建置「心理師管理系統」，將個案的情緒、認知、生理與行為等數位心理指標化為趨勢圖，讓個案在情緒湧現的關鍵時刻，即時獲得陪伴與引導，

金屬中心林烈全副執行長表示，在經濟部支持下，該中心長期整合產學研醫資源，積極推動台灣醫療器材與照護產業的轉型與升級。目前Alongside系統已與高雄榮總、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及多家心理諮商所合作，實際應用於個案諮商。

台灣心理腫瘤醫學學會副秘書長暨和信治癌中心醫院身心科臨床心理師胡肇勳表示，固定的諮商頻率，有助於個案在穩定的節奏中逐步理解自身困擾，並與心理師建立安全與信任的關係。但個案必須獨自面對情緒起伏，若有可靠的數位工具在關鍵時刻給予支持，協助個案釐清思緒，完整記錄情緒變化紀錄，讓心理師更可完整掌握狀況，在有限的諮商時間內有效協助個案。

情緒低落 情緒 心理支持

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