自助洗車霸格近一小時教授洗車 後車苦候爆口角

一名男網友日前趁好天氣帶著女友前往自助洗車場，打算替愛車進行深層美容。過程中因女友主動表示想學習洗車與內裝保養技巧，原PO便當場拿出拋光機與各類車蠟，從車頂手把手教學手勢與用量。未料此舉引來後方排隊車主不滿，雙方在現場爆發言語衝突，過程被PO上Dcard後引發廣大網友熱烈討論。

據原PO描述，當時車輛僅完成泡沫沖水階段，後方一名男子疑因久候多時上前敲窗詢問剩餘時間。原PO評估後表示，後續尚有全車手工打蠟、鍍膜及皮革保養等教學步驟，預計還需耗時40至50分鐘。該名車主聞言當場傻眼，質疑對方不顧後方大排長龍，竟將公共洗車格當作「開班授課」的教學場地。

面對質疑，原PO堅持「做事要有始有終」，認為自己有付費投幣、依規使用，洗車場並未明訂單次使用時間上限，並要求後方車主切勿頻繁打擾新手學習。雙方互不相讓，該名車主離去前憤而刻意拉高轉速轟引擎抗議，並當眾痛斥原PO「洗車場不是你家開的、沒水準」，現場火藥味十足。

事後原PO將遭遇發布至網上，痛批對方缺乏耐心與包容，強調自己僅是在盡男友責任教導生活技能。但貼文一出不少網友卻表示「其實你也蠻自私的，雖然合法，但是沒有考慮別人感受。」、「你不算錯，但真的自私，要說沒水準也說得過去。」、「自私就別牽拖89啦，洗個車超過一小時。」，認為自助洗車格屬於流動率高的公共資源，尖峰排隊時段本應互相體諒，將需要長時間精細施作的打蠟與鍍膜搬到洗車格內佔位，確實有欠周延。