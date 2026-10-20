北榮醫師在院長辦公室外玩滑板引熱議 笑稱：人生第一次也是最後一次

台北榮總今年6月首創滑雪運動醫學門診，負責門診的復健醫學部主治醫師楊怡強，其實從小就開始滑雪，甚至就在醫學門診發表記者會當天，更與單板滑雪國手陳姿憓北榮中正樓4樓行政區的走廊上玩起衝浪滑板。他說，4樓是行政辦公室，都是院長跟副院長的出沒地點，讓他笑稱「在這邊滑板，人生第一次，也是最後一次了吧」。

台灣民眾喜歡滑雪，常特地到日本、南韓、澳洲等地滑雪，目前全國滑雪人口已突破4萬人，並以每年15%至20%的速度成長。台北榮總秉持著支持發展特色醫療，今年6正式成立滑雪醫學門診，也是目前全國唯一針對滑雪受傷患者開設的門診，即便滑雪門診未開診前已累積400多名患者，開診至今患者已累積至600多人，可見滑雪受傷民眾對於醫療仍有迫切的需求。

楊怡強日前在臉書粉專分享一段影片，就在介紹台灣第一個滑雪運動醫學門診時，在會議室外的走廊上，表演了一段衝浪滑板。至今按讚數已達6273。更有許多網友留言，「現在沒有一點才藝還沒辦法當醫生」、「你是被醫療界耽誤的滑板選手嗎？以後誰沒點才藝，都不敢去當醫生了」。

公布影片可見楊怡強在走廊上利用滑板示範滑雪姿勢，當踩著滑板，透過身體擺動、重心轉移到肩膀帶動，並模擬滑雪時的動作，讓大家了解滑雪技巧。他期待滑雪運動醫學門診未來真的可以成為台灣冬季運動的後勤運科中心。

楊怡強臉書粉專：楊怡強醫師 M.D.／復健科／運動醫學／Ski&Snowboard雪地運動（https://www.facebook.com/reel/2615261662252367）