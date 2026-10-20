快訊

台積電高雄廠爆工安意外 疑鷹架倒塌4工人重摔3人命危送醫

求換走道位遭拒…女乘客機上爆哭3小時「想老公」 下秒見尪前排睡翻

亞帕運桌球／金牌內戰林姿妤13分鐘速勝田曉雯 個人連兩屆摘金

聽新聞
0:00 / 0:00

北榮醫師在院長辦公室外玩滑板引熱議 笑稱：人生第一次也是最後一次

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總復健醫學部主治醫師楊怡強說，從小就開始滑雪，日前正在北榮中正樓4樓行政區的走廊上玩起衝浪滑板。他笑稱，「在這邊滑板，人生第一次，也是最後一次了吧」。聯合報系資料照
台北榮總復健醫學部主治醫師楊怡強說，從小就開始滑雪，日前正在北榮中正樓4樓行政區的走廊上玩起衝浪滑板。他笑稱，「在這邊滑板，人生第一次，也是最後一次了吧」。聯合報系資料照

北榮總今年6月首創滑雪運動醫學門診，負責門診的復健醫學部主治醫師楊怡強，其實從小就開始滑雪，甚至就在醫學門診發表記者會當天，更與單板滑雪國手陳姿憓北榮中正樓4樓行政區的走廊上玩起衝浪滑板。他說，4樓是行政辦公室，都是院長跟副院長的出沒地點，讓他笑稱「在這邊滑板，人生第一次，也是最後一次了吧」。

台灣民眾喜歡滑雪，常特地到日本、南韓、澳洲等地滑雪，目前全國滑雪人口已突破4萬人，並以每年15%至20%的速度成長。台北榮總秉持著支持發展特色醫療，今年6正式成立滑雪醫學門診，也是目前全國唯一針對滑雪受傷患者開設的門診，即便滑雪門診未開診前已累積400多名患者，開診至今患者已累積至600多人，可見滑雪受傷民眾對於醫療仍有迫切的需求。

楊怡強日前在臉書粉專分享一段影片，就在介紹台灣第一個滑雪運動醫學門診時，在會議室外的走廊上，表演了一段衝浪滑板。至今按讚數已達6273。更有許多網友留言，「現在沒有一點才藝還沒辦法當醫生」、「你是被醫療界耽誤的滑板選手嗎？以後誰沒點才藝，都不敢去當醫生了」。

公布影片可見楊怡強在走廊上利用滑板示範滑雪姿勢，當踩著滑板，透過身體擺動、重心轉移到肩膀帶動，並模擬滑雪時的動作，讓大家了解滑雪技巧。他期待滑雪運動醫學門診未來真的可以成為台灣冬季運動的後勤運科中心。

楊怡強臉書粉專：楊怡強醫師 M.D.／復健科／運動醫學／Ski&Snowboard雪地運動（https://www.facebook.com/reel/2615261662252367

北榮 滑板 人生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從出發一路時髦到雪場！2026 LV Ski滑雪系列把滑雪小屋變成包包

股市太瘋狂！谷月涵預警：AI明年恐達高峰 股市提前半年修正

街頭醫療 讓街友回歸社會

成大5醫師駐診獲好評 新營醫院拚甩「不敢去」負面標籤

相關新聞

薔琵颱風家門前北轉…最快明晚發海警 周五、周六留意大雨或豪雨

薔琵颱風持續朝西北西前進，氣象署預估最快明天深夜將會發布海上颱風警報。周四北轉角度將決定颱風影響台灣的嚴重程度，目前各國預測路徑逐漸收攏，都是在台灣附近北轉，但由於颱風本身暴風半徑相當廣闊，影響仍不容小覷。

北榮醫師在院長辦公室外玩滑板引熱議 笑稱：人生第一次也是最後一次

台北榮總今年6月首創滑雪運動醫學門診，負責門診的復健醫學部主治醫師楊怡強，其實從小就開始滑雪，甚至就在醫學門診發表記者會當天，更與單板滑雪國手陳姿憓北榮中正樓4樓行政區的走廊上玩起衝浪滑板。他說，4樓是行政辦公室，都是院長跟副院長的出沒地點，讓他笑稱「在這邊滑板，人生第一次，也是最後一次了吧」。

台鐵大學生優惠擴大實施 國高中生最快明年一月底也能買

台鐵推出大學生優惠票種上路兩個多月，交通部長陳世凱今天在立院進行施政總質詢時，面對立委提問，喊出已責成台鐵公司研議國高中生票價折扣，讓12歲到18歲學子「也能上車」。台鐵回應，票務系統調整及相關作業已在準備中，預計明年一月底推出。

保母同住人有家暴前科不能瞞 未主動告知最高罰5萬

衛福部預告「兒童托育服務法」配套草案，保母同住者有家暴前科須通報，未主動告知同居人狀況等，最高開罰5萬元，情節重大或經處...

北市Youbike騎乘破5億人次 第五億個幸運兒抱走2萬禮券

台北市YouBike騎乘次數去年8月突破4億人次，今年10月8日出現第5億人次，幸運兒抱走2萬元禮券，當天全日租借次數高達34.1萬次，更創下歷史新高。交通局表示，目前YouBike已設置1821站，9月使用者問卷調查結果顯示整體滿意度達96%。

台灣首套AI心理支持系統問世 全天候主動關懷、有效接住情緒低落個案

高一男生在就學途中遭遇霸凌，進到教室，打開心理支持軟體，在AI對話引導下，梳理當下的感受與思緒；回到家後，居家關懷裝置接續關懷，持續接住他受挫的情緒。財團法人金屬工業研究發展中心（金屬中心）研發「AI心理支持系統」（Alongside），打造心理支持系統。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。