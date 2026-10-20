短期連中2張千萬發票…立委質疑AI盲測隨機碼 財政部：他想存警示帳戶

澎湖爆出罕見統一發票領獎爭議，兩名張姓男子持兩張中獎千萬元發票及多張大獎發票前往兌領，雖經警方查證發票並非偽造，但未歸戶的雲端發票卻可能存在驗證漏洞。國民黨立委王鴻薇今質詢，這位民眾拿的紙本發票到底是不是真的？質疑是用AI盲測隨機碼把發票印出冒領。財政部次長阮清華答詢，發票正在請國稅局查核中。

王鴻薇質詢，同一個人連續中了千萬元發票大獎，第二次去領獎的時候，銀行覺得非常奇怪，怎麼可能一個人能在短時間內連續中千萬大獎，所以銀行不敢兌給他，才揭發了這件事。離奇的是，警察查證發票是紙本發票，但事實上澎湖並沒有開出千萬大獎，網友們推測可以用AI盲測隨機碼，只要被人盲測中，就可以把發票印出來，但發票不是他的，是別人中獎沒去領而被他冒領。

王鴻薇問財政部，了解狀況是什麼？雲端發票對獎機制有無漏洞，是否讓AI有機可乘？對獎的紙本發票是不是真的？財政部次長阮清華回答，目前請國稅局查核中，因為他第一張中1千萬元要存入的帳戶是警示帳戶。

王鴻薇再問，到底對獎的紙本發票是不是真的？阮清華回應，還在查核。王鴻薇說，因為警察第一時間說紙本發票是真的，但澎湖根本沒有開出1千萬大獎；她質疑雲端發票中獎後才會取得隨機碼，印出發票對獎，有民眾疑似利用AI盲測隨機碼取得紙本發票，過去也曾發生雲端發票中獎極度重複，當時便要求財政部與法務部徹查，後來政府也向委外廠商求償。

王鴻薇指出，現在出現這樣的案例，希望財政部一定要清清楚楚，而且應該由第三方來查這件事，否則財政部自己查，永遠都說沒問題，她要求財政部針對這件事全面查核，並請第三方做驗證。

阮清華說，財政部會做徹底查核，結果也會對外說明；今天下午3時已經先開記者會對外說明，獎金有關是否涉及資安或其他問題會通盤檢討。