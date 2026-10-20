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薔琵颱風家門前北轉…最快明晚發海警 周五、周六留意大雨或豪雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
颱風預計周五到周六上半天影響最劇烈。圖／氣象署提供
颱風預計周五到周六上半天影響最劇烈。圖／氣象署提供

薔琵颱風持續朝西北西前進，氣象署預估最快明天深夜將會發布海上颱風警報。周四北轉角度將決定颱風影響台灣的嚴重程度，目前各國預測路徑逐漸收攏，都是在台灣附近北轉，但由於颱風本身暴風半徑相當廣闊，影響仍不容小覷。

強颱薔琵中心下午位於台灣東南東方3600公里海面上，預計未來兩天內，仍穩定朝西北西方向，向台灣東方海面前進。中央氣象署預估，颱風約在周五至周六上半天最接近台灣，若路徑不變，最快將於明晚至後天上半天發布海上颱風警報。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，周四北轉角度是關鍵，角度較小、離台灣較勁，影響較大。但目前各國預測逐漸收攏，都預估將從台灣東北方海面北轉離開。不過颱風雖然距離還很遠，但帶來的長浪，今天開始已抵達台灣東半部海面，明天適逢一波東北季風南下，因此沿海及離島風浪將會明顯增強。

曾昭誠指出，台灣海峽、北部海面明天預計出現9至10級強陣風，氣象署已針對部分地區亮起警示燈號；東半部地區明天也將出現2米至3米浪高，隨著颱風越來越近，浪高將增加到3米至4米，尤其東半部、蘭嶼、綠島可能出現6米巨浪。

曾昭誠說，明天受東北季風增強影響，北部、東半部地區迎風面降雨增多，尤其是宜蘭及大臺北山區有局部大雨機率，南部山區午後也有局部陣雨，且雨勢越晚越明顯。後天受颱風外圍環流影響，與東北季風雖然不會共伴，但會共同帶來較大的降雨範圍及強度。大台北、東半部地區降雨明顯，北部山區及宜蘭有大雨或豪雨機率。

曾昭誠示警，周五至周六上半天是影響最劇烈的時候，全台都有機會下雨，尤其北部、東半部及山區可能出現大雨或豪雨。山區雨勢可觀，周四起非必要請勿前往山區活動。

曾昭誠表示，周六清晨到上午，北部山區雨勢仍相當選著，得等到入夜後，隨著颱風逐漸遠離，雨勢才會趨緩。但下周二又有一波東北季風增強，北部及東半部迎風面將再迎雨勢。

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