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薔琵發布海警！東北部、東南部、巴士海峽列警戒範圍 估明午後發陸警

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宏匯廣場周年慶首11日滿3000送400 再抽120萬元好禮、拚6萬點數入袋

聯合線上／ 江佩君

宏匯廣場10⽉22⽇起加入百貨年度周年慶⼤戰， 多重促銷、滿額回饋、豪禮抽獎要讓會員樂當宏匯⼤富翁。 圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場10⽉22⽇起加入百貨年度周年慶⼤戰， 多重促銷、滿額回饋、豪禮抽獎要讓會員樂當宏匯⼤富翁。 圖／宏匯廣場提供

深耕新三蘆五泰地區的宏匯廣場，即日起加入百貨年度周年慶⼤戰，今年特別以「⼤富翁」遊戲概念為核⼼，將多重促銷轉化為趣味闖關挑戰，並集結滿額回饋、豪禮抽獎與話題活動，讓在地客與主⼒會員享受年度消費旺季。

首11日限定！全館滿3000元送400元

10/22（四）至11/1（⽇）「⾸11⽇」全館當⽇累計消費滿3,000元送400元；名品⾸度祭出單筆滿5,000元送500元；⼤家電/健康器材單筆滿10,000元送1,000元、3C單筆滿10,000元送500 元。

宏匯廣場周年慶10/22至11/1「⾸11⽇」全館當⽇ 累計消費滿3,000元送400元。 圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場周年慶10/22至11/1「⾸11⽇」全館當⽇ 累計消費滿3,000元送400元。 圖／宏匯廣場提供

期間指定銀⾏再領刷卡禮，全館當⽇累計滿3,000元再加贈100元電⼦禮券、3C/名品/⼤家電 及健康器材當⽇單筆滿50,000元贈 1,000元電⼦禮券。歡慶新櫃登場，於5F改裝新櫃刷⽟山 宏匯聯名卡，當⽇單筆滿2,500元再送100元。

隨著消費⾦額提⾼，獎勵好禮也跟著解鎖。⾸11⽇當⽇累計消費滿35,000元加贈300元美食購物⾦；滿10萬元則是Lynx靜⾳萬象輪購物⾞或1,000元購物⾦⼆擇⼀；滿15萬元則升級⼤同電⼦式除濕機或2,700元購物⾦。多重優惠疊加，周年慶最⾼享29%回饋。11/2（⼀）至11/ 15（三）還有第⼆波優惠回饋持續接棒。

會員消費滿5000元再抽好禮

不只有購物好康，今年還推出70項好禮可拿、總價值逼近120萬。周年慶期間，超級匯會員全館當⽇累計消費滿5,000元，即有機會抽「IMAGER-37．AirCell易眠床墊標準雙⼈（價值98,500元）」、「BOSE．Life Style杜比全景聲家庭影院組合（價值91,600 元）」、「途境旅遊．東京雙⼈來回機票（價值34,000元）」、「名⼈堂花園⼤飯店．名⼈⼤套房雙⼈房（價值22,000元）」，以及「晶盈親旅⼤酒店．豪華親旅主題VILLA（價值15,800元）」等。

超級匯會員全館當⽇累計消費滿5,000元，即有機會抽中「名⼈堂花園⼤飯店．名⼈⼤套房雙⼈房」（價值22,000元）。 圖／宏匯廣場提供
超級匯會員全館當⽇累計消費滿5,000元，即有機會抽中「名⼈堂花園⼤飯店．名⼈⼤套房雙⼈房」（價值22,000元）。 圖／宏匯廣場提供

超級匯會員全館當⽇累計消費滿8,800元，有機會抽中「VESPA．Primavera 125機⾞」（價值158,000元）。 圖／宏匯廣場提供
超級匯會員全館當⽇累計消費滿8,800元，有機會抽中「VESPA．Primavera 125機⾞」（價值158,000元）。 圖／宏匯廣場提供

並增設8,800元進階⾨檻，獎項價值也⼤幅提升，包括「FUJI按摩椅．雙 AI極技按摩椅（價值258,800元）」、「VESPA．Primavera 125機⾞（價值158,000元）等重量級⼤獎。

6周年慶限定讓你當點數⼤富翁

周年慶期間還有機會當上點數⼤富翁，超級匯會員在APP每扣10點即可獲得1次抽獎機會， 終極幸運⼤富翁可分別獲得6萬點＋全部投入點數、66張美食購物⾦、6,666張湯姆熊彩票、66杯奎⼠咖啡、66張全⽇停⾞券。

新北首店日系⽣活雜貨「LAKOLE」初登板

⽇系質感⽣活雜貨新北⾸店「LAKOLE」於宏匯廣場⼆樓正式開幕，10/22至11/1開幕慶期間祭出全品項2 件9折，3件8.5折優惠。 圖／宏匯廣場提供
⽇系質感⽣活雜貨新北⾸店「LAKOLE」於宏匯廣場⼆樓正式開幕，10/22至11/1開幕慶期間祭出全品項2 件9折，3件8.5折優惠。 圖／宏匯廣場提供

⽇系質感⽣活雜貨新北⾸店「LAKOLE」於宏匯廣場⼆樓正式開幕，10/22至11/1開幕慶期間祭出全品項2件9折，3件8.5折優惠，以及and ST會員限定單筆消費滿4,000元送A-MON多功能可擴充旅⾏袋⼀個 (恕不挑⾊，數量有限贈完為⽌)。

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