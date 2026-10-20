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M痘疫情升溫！10月新增18例創近2年單月新高 僅2人曾接種疫苗

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
M痘（猴痘）疫苗接採皮下或皮內施打。 聯合報系資料照
M痘（猴痘）疫苗接採皮下或皮內施打。 聯合報系資料照

國內M痘疫情升溫，疾管署統計，今年截至10月19日已累計52例確診病例，較去年同期增加約2成；光是10月就新增18例，創2024年10月以來單月新高，其中僅有2名確診案例接種過M痘疫苗，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，若疫情持續，單月病例數恐接近今年月平均的3倍。

郭宏偉說，近期觀察國內的M痘主要的病毒株，已轉為俗稱「變種M痘」的「Ib型病毒株」，分析10月的18例確診個案中，有16例感染Ib型病毒株，占比達九成，年齡介於20多歲至40多歲，疫調發現，16人皆曾有不安全性行為，且僅2人曾接種M痘疫苗，顯示感染者疫苗接種情形仍不理想。

郭宏偉指出，台灣自今年5月出現首例M痘Ib病毒株迄今，累計已檢出30例Ib型病毒株，其中22例本土，8例境外移入，感染地以泰國6例最多，其次為香港2例。

近年M痘Ib型病毒跨國傳播威脅增加，對全球皆具威脅。根據統計自2024年1月以來，全球已有68個國家或地區，曾通報檢出Ib型確定病例，包括非洲剛果民主共和國、馬達加斯加、安哥拉及肯亞。若分析全球感染M痘的病例數，以馬達加斯加、安哥拉、剛果民主共和國、泰國及中國大陸為多。

疾管署發言人林明誠指出，接種M痘疫苗為目前最有效的預防方式，呼籲符合接種條件的民眾，盡速完成2劑公費M痘疫苗接種。符合接種條件民眾包括，近一年有風險性行為者、過去曾罹患性病，或性接觸對象有前述任一情形者等。

2026年M痘確定病例發病趨勢。圖／疾管署提供
2026年M痘確定病例發病趨勢。圖／疾管署提供

疫苗 疫情 疾管署

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