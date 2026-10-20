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M痘10月增18例創新高 16例檢出變種Ib型

中央社／ 台北20日電

疾管署今天公布，10月截至19日已確診18例M痘，創2024年10月以來單月新高，其中16例為俗稱變種M痘Ib型；推估10月總確診數恐達今年月均數3倍，籲風險族群儘速接種疫苗。

M痘（原稱猴痘）自2022年6月列入台灣第二類法定傳染病迄今，衛生福利部疾病管制署今天例行疫報公布，累計確診568例病例，包括522例本土及46例境外移入。

疾管署疫情中心主任郭宏偉簡報指出，今年病例數雖低於2024年同期78例，高於2025年同期43例，但自今年5月出現首例M痘Ib病毒株確定病例迄今，我國已檢出30例Ib型病毒株，其中22例本土、8例境外移入。

特別是10月截至19日已確診18例，創下2024年10月以來單月新高，推估全月確診數可能逼近今年月平均數的3倍。郭宏偉表示，其中有16例為Ib型，年齡介於20多歲至40多歲，都曾有不安全性行為，其中僅有2位曾接種M痘疫苗。

國際疫情方面，郭宏偉說明，自2022年起，全球已累計145國或地區報告19萬3009例確定病例及536例死亡，主要分布於美、非洲地區，且全球近年M痘Ib型病毒跨國傳播威脅增加，自2024年1月以來，全球已有68個國家或地區曾通報檢出Ib型確定病例。

疾管署表示，世界衛生組織（WHO）於今年8月評估，具有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者風險為中等，一般民眾傳播風險則為低。

M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人。疾管署發言人林明誠強調，接種M痘疫苗為目前最有效的預防方式，能同時預防第I及第II分支病毒株之感染，呼籲符合公費條件的民眾，盡速完成疫苗接種。

猴痘 疾管署 確診

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