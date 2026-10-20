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AI找選項、社群看評價！NIQ、Dcard公布台灣世代消費趨勢洞察

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
NIQ Omnishopper數據顯示，準三明治族群習慣精打細算每一筆支出，為家庭創造最大的價值。圖／NielsenIQ提供
NIQ Omnishopper數據顯示，準三明治族群習慣精打細算每一筆支出，為家庭創造最大的價值。圖／NielsenIQ提供

面對通膨壓力與AI技術快速融入民眾日常生活，台灣新世代消費者的決策模式與購物行為正迎來激烈變革。消費者市場洞察與市場研究顧問公司NielsenIQ（NIQ）與社群平台Dcard近日分別發表最新消費趨勢數據，揭示在萬物齊漲與資訊爆炸的環境下，年輕族群與不同家戶型態不僅發展出高度分化的消費觀念，更開啟了「AI尋找選項、社群驗證評價」的全新消費決策時代。

儘管台灣今年整體經濟成長表現亮眼，但物價漲幅與生活成本持續影響消費者信心。最新「NIQ Omnishopper消費者全域洞察」數據顯示，不同生活階段的民眾展現出截然不同的「消費算盤」。市調機構 NIQ 數據顯示，高達85%的Z世代將物價上漲視為主要壓力，在白米、雞蛋等民生必需品上極力尋找高CP值商品；但省下來的預算，則果斷投入外表保養、自我表達及體驗型消費。相比之下，照顧全家負擔沉重的「準三明治族群」，高達7成透過網購比價與優惠來精省開支；而無子女的頂客族，則更傾向將資源投注於長期投資、退休準備與計畫性犒賞。大家都想在有限的預算內，做出最符合個人價值的選擇。

除了把錢花在刀口上，民眾建立信任與尋找商品的方式也大幅翻轉。Dcard數據指出，2026年9月透過ChatGPT、Gemini等AI服務連至該平台的流量，較2025年中暴增了191%，這反映出年輕世代在購買美妝、挑選美食、規劃旅遊乃至理財時，已習慣先問AI快速梳理資訊、過濾選項；然而，AI僅扮演初步過濾的角色，消費者在縮小範圍後，仍會回到社群平台尋找網友的真實使用心得進行「二次驗證」，避免踩雷。

面對五花八門的商品資訊與行銷廣告，現在的消費者更傾向自主掌控整個購物歷程。從運用AI工具提升搜尋效率，到透過社群口碑確認真實體驗，大眾正善用科技與社群的力量，精準把關每一筆消費，打造出兼具主導權、效率與個人化品質的消費行為。

隨著AI融入日常生活，年輕世代找商品、比價格、看評價的方式也正在改變。圖／Dcard提供
隨著AI融入日常生活，年輕世代找商品、比價格、看評價的方式也正在改變。圖／Dcard提供

為了讓消費者更方便參考網友評價，Dcard宣布推出商品熱門討論排行榜Dcard心動榜。圖／Dcard提供
為了讓消費者更方便參考網友評價，Dcard宣布推出商品熱門討論排行榜Dcard心動榜。圖／Dcard提供

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