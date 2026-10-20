成大5醫師駐診獲好評 新營醫院拚甩「不敢去」負面標籤

衛福部新營醫院近年主動出擊深化醫療合作，上月起更有5位成大醫院主治醫師駐診獲好評，希望甩脫外界長期「不敢去」負面標籤，議員則說，南市溪南溪北醫療量能長期失衡，應持續強化大新營醫療資源。

新營醫院今下午與成大醫舉行跨院醫療合作記者會，向外界說明1個多月來駐診成果，

新營醫院指出，此次在出身新營的成功大學校長沈孟儒支持下，整合成大醫院醫療人力與新營醫院服務需求，讓醫學中心服務向溪北地區延伸；成大醫院透過主治醫師團隊前進地方，不僅深化臨床合作，更實質滿足在地民眾就近獲得專科醫療期盼。

新營醫院表示，成大醫院安排包括一般外科醫師李根宏、外科和外傷科醫師洪雋恆、骨科醫師劉原輔、張瑋倫、許哲嘉等五名主治醫師駐診，上月迄今共開立14診次，服務162人次，完成包含3例骨科骨折復位與2例腹腔鏡膽囊切除與淋巴切片等高難度手術，此外也完成5例局部麻醉手術，成果超乎預期。

成大醫學中心院長許耿福、新營醫院院長莊毓民、立委賴惠員、市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、衛生局副局長林碧芬、新營區長鄭添福出席記者會。

莊毓民說，能跟成大合作，更要感謝賴惠員在國會中折衝促成，他也說，醫療設備不斷改善，如100床住宿型長照已發包，也建置智慧病房等。

王宣貿笑說，以前新營醫院不少人「不敢去」，如今已蛻變，更有了成大醫院強強聯手，莊毓民院長到任迄今積極行事，也盼望大家努力一起打拚。

蔡育輝也說，南市溪南溪北醫療資源失衡，新營醫院想走出自己風格，讓外界認同，短期來看，實為不可能任務。長期來看，衛福部應要持續強化新營醫院及大新營地區醫療資源、經費，添購現代化醫療設備提升競爭力。

衛福部新營醫院今下午與成大醫舉行跨院醫療合作記者會，向外界說明1個多月來成大駐診成果。記者謝進盛／攝影