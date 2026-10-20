一生沒打過流感疫苗…80歲婦赴泰旅遊染疫住加護病房 醫藥費噴60萬元

疾管署今天公布「左流右新」最新數據，10月1日起至10月19日，國內流感疫苗接種數累計約340萬人次，為去年同期之1.1倍；新冠疫苗接種已逾107萬人次，為去年同期1.4倍。台大醫院北護分院院長詹鼎正說，一名年近80歲的婦人，一生沒打過流感疫苗，日前赴泰國旅遊染上流感住院，光醫藥費就花了60萬，籲民眾及早接種疫苗預防。

詹鼎正說，他有一位朋友的家人是年近80歲的女性，有糖尿病與肺部疾病，一生從未打過流感疫苗，7、8月時去泰國玩，發生呼吸道感染，在當地驗出流感陽性，住進加護病房，一個多月後轉普通病房，整體醫療花費新台幣60萬。

詹鼎正說，老人容易得流感，不只造成呼吸道感染，也容易導致心血管疾病風險、增加死亡率。因此，他自己也要父母趕快打，呼籲民眾即使以前有打過，現在也要再打。很多人擔心新冠副作用比流感嚴重，但國內新冠疫苗不良事件通報資料顯示，新冠不良事件通報率為每十萬劑當中2.7件，跟流感疫苗的副作用比例差不多。

針對有些老人家擔心一次施打流感與新冠，會加劇副作用，詹鼎正說明，每一種疫苗的副作用是獨立的，不會互相影響，如果以前打過都沒有嚴重副作用，即使一次接種兩劑也一樣。

詹鼎正表示，現在疫苗副作用已經沒這麼嚴重，很多人只是有點累而已，比起得到感冒發燒已經非常輕微，而且流感疫苗已經施打多年，一定很安全。受到健康幣鼓勵，近期老人家如雨後春筍般出來接種。

疾管署公布10月1日至10月19日左流右新接種情形，流感疫苗累積接種數339萬8392人，較去年同期306萬9049人，增加10.7%。新冠疫苗累積接種106萬5077人，較去年同期77萬5065人增加37.4%。

疾管署今年另採購Novavax XFG新冠疫苗，10月19日起提供滿12歲以上公費對象接種。疾管署發言人林明誠指出，昨天施打第一天，Novavaxc疫苗已接種1265劑，新冠莫德納接種2萬8914劑。健康幣確實促進打氣，加上前陣子新冠疫情，國內民眾打氣自動會提升，且今年疫苗更有效、副作用更少，所以打氣比較好。

疾管署主任郭宏偉指出，國內疫情連續四周緩降，但仍處流行期，上周門急診就診計12萬3820人次，較前一周13萬0935下降5.4%。重症與死亡部分，上周新增159例重症病例及44例死亡，均以感染A型H1N1為多。

疾管署說明，連假將至且年底活動多，民眾出遊或聚會等接觸人群機會提高，增加病毒傳播風險，呼籲65歲以上長者及具慢性疾病等重症高風險族群，應盡速完成本季流感及新冠疫苗接種，獲得免疫保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。

另自今年10月1日起，年滿18歲民眾完成疫苗接種就可累積「健康幣」，接種新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗分別可獲得900、450、600健康幣，鼓勵大家一起「顧健康」又「賺飽幣」。

疾管署指出，接種新冠疫苗，能有效降低中風與心肌梗塞風險。圖／疾管署提供