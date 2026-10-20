花蓮堰塞湖搶險幕後英雄 嘉南重機黃國寶獲林業及自然保育有功獎

農業部林業及自然保育署日前舉辦「115年林業及自然保育有功人士表揚」，冒著生命危險投入花蓮防災工作的嘉南重機械有限公司董事長黃國寶等人獲獎，黃是全台唯一處理過三個堰塞湖工程的幕後英雄，獲獎實至名歸。

嘉南重機械有限公司董事長黃國寶長期投入山區災害搶修與河道整治，曾率領團隊進入立霧溪花蓮燕子口及馬太鞍溪堰塞湖災害現場，調度大型機具執行河道降挖、土石清疏及導流工程，並依據現場水流、地勢與崩塌情形調整施工方式，協助改善通洪空間、穩定水流，降低堰塞湖潰決及災害擴大的風險。

黃國寶回憶指出，立霧溪霸體降挖排水工程，在馬太鞍溪堰塞湖施工時，當時環境惡劣，什麼都沒有，去年降水時，溫度5度以下，天氣很冷， 降壩體時，每次放水時很多泥流下來，最重要後面撤退便道要暢通，工作人員只能「打帶跑，3分鐘怪手要能跑掉」，過程非常危險，重機械遭掩埋，人也被土石掩了半個腰身，第一線工作人員非常偉大，幸好都順利救出。

他感謝林保署署長及分署長，科長及承辦人都一直很關心第一線施工人員，每天隨時用對講機與工作人員保持密切聯繫，交代安全第一。

黃國寶表示，災難隨時發生，台灣地震太頻繁，日前他應邀去水利署演講分享，921大地震時他曾參與草嶺潭堰塞湖保護工程，殷切希望在災難沒來臨前，學者專家及先進能事前想出更好的辦法去防止，在災害來臨時能有效降低霸體，水溢流時能降低災害。