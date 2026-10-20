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鄰居、好友施暴難預防⋯民團促居家保母家中設監視器 保障保母及家長

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
民團指出，居家托育空間應比照托嬰中心設置監視器，若發生不當對待事件時，對保母、家長雙方都有保障。照片為示意圖。 聯合報系資料照
民團指出，居家托育空間應比照托嬰中心設置監視器，若發生不當對待事件時，對保母、家長雙方都有保障。照片為示意圖。 聯合報系資料照

為預防保母同居人對兒少施暴，衛福部新制要求居家托育中心每月查核，並建立消極資格資料庫，避免疑慮人員進入托育體系，對此，兒童教保聯合總會總會長蔣叔融說，國內曾發生保母家人、國小六年級兒子性侵收托女嬰情況，這類情況易遭包庇，倡議將同居人納入管理，此為第一步，後續建議在居家保母收托場域設置監視設備，如發生不幸事件時，對保母、家長均都有保障。

早年居家托育人員消極資格管理，即曾違反家暴、性侵等法律者不得任職，僅限保母本人，經民團倡議後，才納入同居人也不得違反相關法律。蔣叔融指出，居家保母從業地點為民宅，若無法律明確規範，公權力難以介入，剴剴案即是一例，保母同住姐妹共同犯案，且外界懷疑依其傷口，除姐妹二人外恐另有他人犯案，先將保母及同居人納入資格查核對象，有助提升托育安全。

蔣叔融提到，有時保母家中也可能有非同住家人，如鄰居、朋友等前往訪視，進出全由保母自行掌握，家長、主管機關等外人難以得知，如不幸發生不當對待事件，恐陷入家長、保母各說各話情況，且常見「受害人說了算」，保母隻身一人難以抵擋壓力，為此，建議中央訂出規範，要求保母服務空間比照托嬰中心設置監視系統，避免案件處理偏剖情況。

蔣叔融指出，民眾多追求資訊透明化，早在3年前家外送托兒少中，送往托嬰中心比率超車居家保母，背後原因即是擔心不當對待情況，建議監視影像相關規定不能「只保護一半」，托嬰中心設置監視器，居家保母空間則未強制，應該在所有照顧孩子空間，都設有保護機制，對於家長及保母雙方，都較有保障，有助釐清真相，減少彼此猜疑。

衛福部本次也將居家托育中心人員列入消極資格查核範圍，對此，蔣叔融表示，托嬰中心若發生兒虐事件，除施虐教保員本身，其主管也會遭到重罰，目前居家托育中心作為保母管理單位，查核時若未妥善落實，沒有發現保母不當對待、疏忽照顧等情況，也不會受罰，認同中央將居托中心訪視員納入管理，可讓居托人員在管理保母時更多用心。

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