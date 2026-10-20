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北市Youbike騎乘破5億人次 第五億個幸運兒抱走2萬禮券

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市YouBike騎乘次數今年10月突破5億人次。記者林佳彣／攝影
台北市YouBike騎乘次數今年10月突破5億人次。記者林佳彣／攝影

北市YouBike騎乘次數去年8月突破4億人次，今年10月8日出現第5億人次，幸運兒抱走2萬元禮券，當天全日租借次數高達34.1萬次，更創下歷史新高。交通局表示，目前YouBike已設置1821站，9月使用者問卷調查結果顯示整體滿意度達96%。

2018年4月YouBike騎乘次數突破1億人次，2021年10月超過2億人次、2024年3月達3億人次。隨著YouBike前30分鐘免費政策2024年2月28日上路，使用人數顯著提升，2025年8月突破4億人次，沒下雨的平日租借次數經常可超過30萬次，假日也有20萬次以上。

交通局表示，北市YouBike總騎乘次數10月8日上午7時許突破5億人次，幸運兒阮小姐當天在「中山北路5段698巷口」站借車、「捷運士林站（2號出口）」還車，對意外獲得2萬元禮券的消息感到又開心又驚訝。  交通局說，阮小姐平常從住家騎YouBike往返捷運站，非常支持北市前30分鐘免費的政策，雖然偶爾會遇到無位可還，但透過APP查詢場站資訊感到相當方便，她已於10月16日親自前往YouBike服務中心領獎。

YouBike 禮券 北市

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