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中風後吞嚥困難、手腳無力有解？ 三總磁刺激治療助患者重拾自理能力

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三總神經內科部主任楊富吉表示，腦中風的症狀很多，包括吞嚥困難、走路不穩、複視等，經顱磁刺激治療使用在急性治療效果佳。記者廖靜清／攝影
三總神經內科部主任楊富吉表示，腦中風的症狀很多，包括吞嚥困難、走路不穩、複視等，經顱磁刺激治療使用在急性治療效果佳。記者廖靜清／攝影

中風後，即使撿回一命，仍可能面臨手腳無力、吞嚥困難，甚至失能臥床等困境。三軍總醫院運用「重複性經顱磁刺激術」（rTMS），透過磁脈衝調節大腦神經活動，搭配傳統復健，協助患者恢復受損功能。其中，無法自主進食的患者接受治療後，吞嚥能力獲得改善，為中風復健提供另一項輔助選擇。

三總神經內科部主任楊富吉表示，中風造成的失能相當多元，包括肢體偏癱、走路不穩、失語症及吞嚥困難等，吞嚥障礙尤其棘手。部分患者因無法正常進食，必須長期依賴鼻胃管，有些甚至數個月仍無法移除，不僅影響生活品質，也增加家屬照護負擔。

楊富吉指出，經顱磁刺激並非全新技術，神經內科、精神科及復健科均有相關應用。過去不少患者是在中風數個月、半年甚至一年後才接受治療，但中風後的神經功能恢復具有黃金期，若能在急性期病況穩定後及早評估，搭配復健介入，有機會提升恢復成效。

三總神經科部主治醫師林鈺凱說明，rTMS是一種非侵入性治療，利用放置於頭皮外的線圈產生磁脈衝，在腦部誘發微弱電流，調節神經細胞活動，促進神經可塑性。醫師可依受損部位及症狀，選擇不同刺激位置與頻率，協助大腦重新調整神經活動。

林鈺凱表示，中風後三至六個月是功能恢復的重要階段，治療除了改善肢體活動，也可針對吞嚥、語言及認知等障礙進行評估。不過，磁刺激並非取代傳統復健，而是搭配藥物、物理治療及吞嚥訓練等方式，增加患者恢復功能的機會。

根據三總提供的治療成果，接受相關治療的患者，美國國家衛生研究院腦中風量表分數較基線下降43.8%，動作功能評估進步35.4%，日常生活能力評估進步41%，與對照組相比具有統計顯著差異。不過，仍須考量研究設計、患者病況及個別治療反應，不能視為每名患者都能達到相同效果。

林鈺凱分享，一名50多歲的林姓女性中風後右側肢體無力，住院期間需要看護協助，連拿湯匙喝湯都容易灑出。經磁刺激治療並持續復健後，逐漸恢復手部動作與行走能力，出院後已能自行上下樓梯，重拾生活自理能力。

楊富吉強調，對中風患者而言，能否重新吞嚥、行走及照顧自己，比單純改善檢查數字更重要。尤其吞嚥障礙復健難度較高，磁刺激可望成為輔助工具，但仍須由醫療團隊評估適用性，把握復健時機，協助患者逐步回歸正常生活。

三軍總醫院持續結合神經調節治療、復健及追蹤照護，依患者需求規畫恢復目標。重複性經顱磁刺激術有助於功能恢復，被視為腦中風治療新突破。記者廖靜清／攝影
三軍總醫院持續結合神經調節治療、復健及追蹤照護，依患者需求規畫恢復目標。重複性經顱磁刺激術有助於功能恢復，被視為腦中風治療新突破。記者廖靜清／攝影

中風 患者 復健

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