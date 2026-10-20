澎湖男涉冒領千萬發票獎金 另領19萬餘元、18張發票待查

澎湖一名張姓男子持兩張千萬元特別獎中獎發票到銀行兌獎，因行員察覺異常，兩筆獎金均未發出。財政部賦稅署長樓美鐘表示，其中一張已因真正中獎人出面提供憑據，確認涉及冒領；張男先前另兌領18張中獎發票、合計19萬餘元，是否涉及不法仍待逐張查證，確認冒領後將依法追回。

澎湖爆出統一發票冒領案後，財政部緊急召開記者會。樓美鐘在會上說明，上周接獲張男疑似冒領獎金的訊息後，立即請轄區國稅局查證。張男先前曾兌領多張小額中獎發票，最近又先後持兩張千萬元特別獎發票到銀行領獎。行員發現他神色異常，手上另有多張中獎發票，因此通報管制，並報請警方協助調查。

這兩張千萬元特別獎發票，分別屬於今年5、6月及7、8月期，均仍在領獎期限內，且尚未有人領取獎金。其中一張的真正中獎人已提出相關憑據，經兌獎單位核對確認，但因案件仍在調查，獎金尚未發放。

至於張男先前已兌領的18張發票、合計19萬餘元，賦稅署強調，仍須逐張查證，不能因一張千萬元發票確認涉及冒領，就直接認定其他發票也全數涉及不法。若查證確屬冒領或詐領，國稅局將依法追回已發出的獎金。

針對冒領方式，樓美鐘表示，目前掌握張男是透過超商多媒體事務機列印電子發票證明聯，再持證明聯兌獎。他使用的是既有列印機制，但如何取得相關領獎資訊，仍由檢警調查，尚不能認定是系統遭破解。

財政資訊中心說明，公用事業帳單上的三段載具條碼，具有可供領獎的功能，民眾可憑相關資訊到超商列印中獎發票。不同公用事業的資訊規格不同，長度約20至30碼，並非使用統一發票號碼或電子發票證明聯上的四位隨機碼，因此與網路推測利用AI推算四位隨機碼的說法無關。

對於系統安全疑慮，財資中心強調，目前清查未發現系統遭駭客入侵。系統也設有重複兌獎註記，若同一張發票再次被持往領獎，就會觸發警告；這項機制上線以來，未發現大規模重複兌獎的情況，目前評估系統機制及資訊安全仍處於安全狀態。

至於是否應暫緩或延後發放一定金額以上的獎金，樓美鐘表示，不能因單一不法個案，影響其他中獎人的領獎權益，將待案情及資訊取得方式釐清後，進一步檢討。

樓美鐘呼籲，民眾可使用統一發票兌獎APP，將載具歸戶並設定領獎帳戶，讓發票儲存、對獎及獎金匯入透過電子方式完成，降低遭冒領的風險。至於逾期未領取的發票獎金，則會留供後續期別的統一發票給獎使用。