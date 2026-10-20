發票領獎爭議 財政部賦稅署：如何冒領仍百思不得其解

統一發票爆出罕見領獎爭議，兩名男子持兩張中獎千萬元及多張大獎發票前往兌領，雖經警方查證發票並非偽造，但未歸戶的雲端發票卻可能存在驗證漏洞，財政部今則緊急舉行記者會，賦稅署署長樓美鐘表示，國稅局會積極追回款項，維持兌獎的公平性，但冒領手法為何，財政部目前仍百思不得其解。

澎湖日前傳出統一發票領獎爭議，有兩名男子持2張千萬元及多張大獎發票，前往當地金融機構兌獎，金融機構行員察覺異常，通報警方處理。

樓美鐘指出，已經被嫌疑人冒領的金額為19萬餘元，但嫌疑人企圖要領的兩張千萬大獎是還沒領到。此外，其中一張千萬特別獎的實際中獎人也已出面兌獎。

樓美鐘表示，此次中獎的發票的確是營業人有開立，「發票是真的」，但是冒領男子拿的證明聯不是真的，一般來說民眾發票中獎後，在ibon機台提供一定正確的資訊，就可以領獎，嫌疑人也是用這樣的機制，只是嫌疑人如何取得領獎資訊還在釐清中。

但此次嫌疑人冒領的獎金，剛好都是無人領獎的資訊，但對於嫌疑人如何掌握到無人領獎的資訊，樓美鐘則說，這也是財政部積極想要知道的。

對於此次對獎爭議，是否代表兌獎機制被破解，未來是否有需要檢討，樓美鐘表示，目前不認為是被「破解」，但嫌疑人如何拿到資訊去ibon對獎，案件利用管道為何，會配合檢警調查釐清。

財政部強調，清查系統並沒有被駭客入侵的狀況，針對重複領獎也會觸發警告訊息，因此系統機制設計與資訊都還是安全狀況。

有網友猜測表示，未歸戶的雲端發票可能存在驗證漏洞，質疑有人透過AI機器人反覆測試隨機碼取得領獎資料，但財政部則強調，隨機碼不只網友說的4碼，也與領獎資訊無關，因此此次案件不涉及AI系統。

至於檢討與否，樓美鐘則說，B2C發票沒有記載買受人是誰，以及還有捐贈發票等管道，若要檢討有其困難性，也不符合所有大眾消費者需求，不宜因為特殊不法個案去調整發票制度，等案情釐清後會再檢討。