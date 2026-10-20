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地震後牆柱裂了有危險？國震中心推AI拍照初判震損

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國震中心今天公布三項AI防救災應用，涵蓋民眾自宅震損初判、災後建物震損評估及火災供水調度，希望透過科技縮短應變時間，降低災害造成的人員傷亡與財產損失。圖／國研院提供
國震中心今天公布三項AI防救災應用，涵蓋民眾自宅震損初判、災後建物震損評估及火災供水調度，希望透過科技縮短應變時間，降低災害造成的人員傷亡與財產損失。圖／國研院提供

地震後，家中梁柱、牆壁出現裂縫，究竟有沒有危險？國家實驗研究院國家地震工程研究中心與台灣大學土木工程學系合作，開發「安全耐震我的AI」，民眾透過手機上傳照片，就能快速取得構件受損程度的初步判斷及處理建議，但仍須視情況請專業技師進一步評估。

國震中心今天公布三項AI防救災應用，涵蓋民眾自宅震損初判、災後建物震損評估及火災供水調度，希望透過科技縮短應變時間，降低災害造成的人員傷亡與財產損失。

其中，「安全耐震我的AI」將單一梁、柱或牆的損傷簡分三級。A級為嚴重受損、具有危險，建議不要停留屋內；B級為中度受損，須遠離可能掉落碎片的下方；C級則為輕微或未見明顯損傷。判為A、B級者，均建議洽詢專業技師。

國震中心表示，系統採完全匿名方式，不會蒐集資料供第三方使用。不過，單一構件的判讀不能代表整棟建築安全，即使自宅未見明顯損傷，同棟其他住戶若有嚴重震損，仍可能危及整體結構。

針對專業評估方面，國震中心與台大蒐集國內外8000張震損照片，建立「建物震損速評AI模型」，涵蓋梁、柱、鋼筋混凝土牆及磚牆等四類構件、共17級損傷分類，可於1秒內判讀照片，提供各級損傷的可能機率，協助技師現場評估。

國震中心指出，2025年嘉南地震後，台南市有4291戶提報受損，評估工作耗費大量人力與數月時間。AI可提供即時建議、減輕鑑定負擔，目前正協助花蓮縣政府及住宅地震保險基金導入，支援紅黃單判定與保險理賠核定。

火災救援方面，「POSEIDON」AI助手介接台北市119勤務派遣系統，取得火警資訊後，將災點對應供水分區及加壓站，於1分鐘內通知台北自來水事業處支援。自今年2月上線，已協助處理逾3000件火災案件，平均讓緊急加壓供水提前逾6分鐘。

國震中心表示，未來盼與更多地方政府及相關單位合作，擴大AI防救災技術應用，協助民眾守護家園。

地震 災害 照片

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