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兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

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爽中2張千萬發票？澎湖男兌獎神色不寧露餡 真正得主現身

聯合新聞網／ 綜合報導
發票示意圖。聯合報系資料照
發票示意圖。聯合報系資料照

統一發票兌獎可說是台灣人的小確幸，民眾總盼望能中獎補貼生活開銷。不過，澎湖一名張姓男子先後持2張千萬元特別獎中獎發票前往銀行兌獎，幸好兌獎過程中張男露出馬腳，機警的行員立刻報警。另外，財政部表示，其中一張千萬元發票的得主已現身，全案目前已由檢警偵辦。

財政部賦稅署表示，上周接獲澎湖一名張男先後持2張千萬元特別獎中獎發票向銀行兌領，因行員察覺張男另持多張中獎發票且神色不寧，疑有詐領中獎獎金之虞，立刻報警。此外，代發獎金機構亦查得張男尚兌領多張小額且非其居住地之營業人所開立中獎發票，為維護民眾權益，依規定暫緩給獎。

另外，賦稅署進一步說明，於查證過程中，其中1張千萬元特別獎中獎發票的實際中獎人已出示憑據領獎，顯見張男涉及詐領統一發票中獎獎金，全案目前已由檢警偵辦中，國稅局將依規定追回已兌領之獎金，以維護給獎制度公平性。

發票 特別獎 財政部

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