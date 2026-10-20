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流感就醫破12萬人次、單周44死！8旬婦肺浸潤卻快篩陰 住院1個月亡

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
疾管署主任郭宏偉指出，國內流感疫情連續四周緩降，仍處流行期；新冠已經脫離流行期。記者沈沛育／攝影
疾管署主任郭宏偉指出，國內流感疫情連續四周緩降，仍處流行期；新冠已經脫離流行期。記者沈沛育／攝影

疾管署公布最新流感疫情統計。國內疫情緩降仍高，且處流行期，上周門急診就診計12萬3820人次，較前一周下降，新增159例重症病例及44例死亡，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥條件延長至11月15日。死亡個案有一名80歲女性，有心臟相關慢性病，上呼吸道感染到急診就醫，發現肺浸潤，流感快篩陽性後，給予抗病毒藥物，仍因為年紀大與多重慢性病離世。

疾管署公布最新流感疫情統計。疾管署主任郭宏偉指出，國內疫情連續四周緩降，仍處流行期，10月11至10月17日第41周門急診就診計12萬3820人次，較前一周13萬0935下降5.4%。社區流感病毒以A型為主，其中A型H1N1占92.7%為高。

重症與死亡部分，郭宏偉表示，上周10月13日至10月19日，新增159例重症病例及44例死亡，均以感染A型H1N1為多；本流感季累計307例流感重症病例，其中42例死亡，重症病例以65歲以上長者占72.6%、具慢性病史者占86.6%，皆未接種當季流感疫苗。

疾管署防疫醫師鄔豪欣說明死亡個案，一名80歲女性，原有冠心症、心衰竭、慢性阻塞性肺疾，9月18日前出現上呼吸道症狀、痰液變多，到醫院急診就醫，X光發現右側肺部浸潤，進行流感與新冠快篩，都呈現陰性。急診先給抗生素和支氣管擴張藥物，住院後，進行流感快篩，呈現陽性，給予抗病毒藥物治療，但因為年紀大、多重慢性病而持續惡化，10月6日轉加護病房，10月10日過世。

疾管署發言人林明誠表示，流感疫情預計延長到11月中脫離流行，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥條件延長至11月15日止。林明誠說明，重症與死亡數據是疫情的落後指標，通常在疫情高峰過後，會贏來重症與死亡高峰，除了疫苗之外，抗病毒藥物也是防重症的重要一環。公費抗病毒藥物今年已經第二次延長，這次延長到11月15日，預計當時已脫離流行。

國際疫情部分，日本及新加坡疫情上升、香港及南韓疫情下降但高於基線值，皆流行A型H1N1，中國疫情下降，流行A型H3N2；美國、加拿大及歐洲疫情呈上升，流行A型H1N1。

新冠部分，國內疫情持續下降，連續二周低於流行閾值，研判脫離流行期。10月11至10月17日第41周門急診就診計3873人次，較前一周5359人次下降27.7%。近4周本土變異株以PQ.16.1.1為多，其次為NB.1.8.1。重症與死亡案例，上周10月13日至10月19日，新增25例本土重症病例及5例本土死亡病例，本季累計56例本土重症，其中6例死亡。

新冠疫情全球陽性率上升，非洲及歐洲區亦呈上升趨勢；鄰近之日本疫情波動，中國、香港及南韓疫情下降。近期全球流行變異株以XFG、JN.1、NB.1.8.1、PQ.16.1.1及BA.3.2為主。

疾管署提醒，民眾若出現呼吸困難、胸痛、血痰、意識改變、低血壓等流感重症警訊，應儘速就醫，由醫師評估是否符合公費抗病毒藥劑使用條件，符合者無須流感快篩即可開藥，以掌握治療時機。平時應落實勤洗手、咳嗽禮節及佩戴口罩等防疫措施，出現類流感症狀應就醫並充分休息，痊癒後再返校，避免疫情傳播。相關用藥條件及合約醫療院所資訊，可至疾管署官網查詢，或撥打1922防疫專線。

疾管署公布最新流感疫情統計。國內疫情緩降仍高，且處流行期，上周門急診就診計12萬3820人次，較前一周下降，新增159例重症病例及44例死亡，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥條件延長至11月15日。記者沈沛育／攝影
疾管署公布最新流感疫情統計。國內疫情緩降仍高，且處流行期，上周門急診就診計12萬3820人次，較前一周下降，新增159例重症病例及44例死亡，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥條件延長至11月15日。記者沈沛育／攝影

疾管署發言人林明誠表示，流感疫情預計延長到11月中脫離流行，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥條件延長至11月15日止，包括7大類流感高傳染族群。圖／疾管署提供
疾管署發言人林明誠表示，流感疫情預計延長到11月中脫離流行，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥條件延長至11月15日止，包括7大類流感高傳染族群。圖／疾管署提供

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