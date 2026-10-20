里山聯盟串聯在地力量 首推6條南台灣深度淺山遊

「台灣里山永續創新聯盟」去年成立，今年成為聯合國「里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）的會員」，並跨域串聯在地深耕的力量，避免單打獨鬥，首推6條南台灣淺山一日深度體驗遊程。

台灣里山聯盟今天舉行「五感里山生活原型-淺山遊程發布記者會」，公布首次推出跨越屏東、高雄、台南等11個在地團體共創的6條一日深度體驗遊程，並邀請25家企業與旅行業夥伴簽署合作意向書（MOU）。

台灣里山聯盟理事長、國立屏東科技大學教授陳美惠說，近30年來，台灣各地有許多社區、部落、農民與專家，長期投入社區林業、里山倡議、生態保育與地方創生，但都是單打獨鬥，旅行社要開發以環境友善、保育為核心，又要迎合市場需求的生態旅遊較不容易。

陳美惠說，里山聯盟成立的宗旨，就是要整合社區營造、里山倡議、國土綠網、農村再生及環境教育等領域所形成的在地深耕力量，並串聯生物多樣性保育與友善產業的社區部落，告別單打獨鬥的局面，期盼匯集各方資源並深化在地發展。

陳美惠說，里山聯盟還有一項任務，就是要協助地方與企業對接，解決企業尋找社區與部落管道不足的問題，無論企業是希望支援保育需求、文化傳承或社區福祉，聯盟都可扮演最佳的橋樑，初期先推出南台灣6條遊程，未來還會擴展到北部、中部及東部。

陳美惠提到綠色旅遊，她說，台灣有很多很好的場域，聯盟可協助旅行業者深入地方人文、生態與產業，免除旅行社逐一接洽社區的負擔，由聯盟負責組織地方產業供應鏈，協助旅行業在推動永續觀光與綠色旅遊時，能與社區部落達成共創共榮的目標，甚至開發出更多保育共生旅遊場地，不但開創國旅市場，也吸引國際旅客深入探訪台灣。

里山聯盟首推的6條1日遊程，包括：結合霧台魯凱族保種農耕走讀、部落廚藝學校里山料理、手作有機鳳梨酥體驗；深入滿州九棚社區鼻頭草原感受太平洋的壯闊、觀察欖仁溪珍稀的溪流生態系；在六龜寶來樣仔腳文化共享空間體驗植物槌染工藝、深入十八羅漢山自然保護區探索奇景。

還可在九如赤腳下水體驗生態抓蝦，見證友善水產養殖；官田水雉生態教育園區近距離觀察水雉繁殖，理解友善菱角田如何支撐生物多樣性；穿越羅漢山百年六號隧道與礫岩溪谷，並於台南左鎮聆聽菜寮溪白堊地景的地方創生故事。

官田鋼鐵股份有限公司副經理張淑芬說，ESG是現在企業發展重要的一環，里山聯盟推動的遊程可與ESG結合，且6條行程都規畫的很完整，與公司理念也很契合。

那米哥國際旅行社董事長劉保佑說，國際上的里山倡議已很多年，他走訪許多國家，發現多半與小農經濟結合，里山聯盟這6條路線也是如此；另外台灣現在很多山坡保育地已無農牧價值，可多思考如何開發有效利用。