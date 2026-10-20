憩室炎反覆發作恐致腸道狹窄 醫：高齡患者手術不能只看年紀

大腸憩室炎反覆發作，不僅可能造成腹痛、腹脹，長期發炎還可能使腸道纖維化、狹窄，影響正常飲食及生活品質。醫師提醒，憩室炎是否需要手術，不能單以患者年齡判斷，若反覆發炎已影響日常生活，應由醫師評估疾病嚴重程度與治療方式。

新北市立土城醫院大腸直腸肛門外科主任洪欣園指出，大腸憩室是腸壁較薄弱處，受到腸腔內壓力影響向外突出形成的小囊袋，多數患者可能終生沒有明顯症狀，但若糞便等異物卡在憩室內，長期摩擦、細菌滋生，就可能引發憩室炎，出現腹痛、腹脹、發燒及排便習慣改變等症狀。

洪欣園說，若憩室炎反覆發作，腸道組織在不斷受傷、修復的過程中，可能逐漸形成纖維化，使腸道失去彈性，甚至產生狹窄，進而影響進食量。對高齡患者而言，除了控制發炎，也須考量反覆發作對營養攝取、身體功能及生活品質造成的影響。

針對病況複雜、需要手術的患者，土城醫院透過達文西微創手術，利用多關節器械及放大的3D立體視野，協助醫師在狹窄空間進行精細操作及沾黏分離。術後並結合「術後快速恢復計畫」（ERAS），由外科、麻醉科、復健科及營養治療科等跨專業團隊合作，依患者狀況安排疼痛控制、營養補充及活動照護，協助恢復日常功能。

80歲陳姓阿嬤患有高血壓及糖尿病，近3年飽受大腸憩室炎反覆發作困擾，每隔幾個月便因腹痛至急診就醫，雖然接受抗生素治療後症狀能夠緩解，卻始終無法擺脫反覆發炎。今年短短半年內，更3度因腹痛掛急診，腹部不適也逐漸加劇。

由於長期發炎造成腸道纖維化及狹窄，陳阿嬤每餐只能吃少量軟質食物，稍微多吃就容易腹脹，體重也明顯下降。不過，她考量自己年事已高，且憩室炎屬良性疾病，過去也能靠抗生素緩解，因此始終對手術有所顧慮。

為降低陳阿嬤的疑慮，洪欣園分享另一名85歲患者的治療經驗。該名長輩同樣長期受到慢性憩室炎困擾，因平時喜愛旅遊，擔心在國外突然發作，面臨就醫及語言溝通問題，經評估後接受達文西微創手術，切除反覆發炎的腸段，術後第4天便順利出院，回診時體力及生活自理能力均維持良好。

陳阿嬤聽取同齡患者的治療經驗後，與家屬充分討論手術風險及效益，最終決定接受手術。不料術中發現病況比預期複雜，反覆發炎的憩室已有多處穿孔，且與腹壁、膀胱及卵巢等周邊組織嚴重沾黏，增加手術難度。

醫療團隊利用達文西手術系統完成病灶腸段切除，術後病理檢查也證實，腸道確實已有多處穿孔及明顯慢性發炎變化。所幸穿孔處因長期發炎與周邊組織形成沾黏，使病灶受到局部侷限，未進一步演變成廣泛性腹膜炎。陳阿嬤經手術及術後照護恢復良好，也逐漸恢復過去與朋友聚會的生活。

洪欣園提醒，對於反覆發生憩室炎的長輩，應綜合評估整體身體狀況、發作頻率、疾病嚴重程度，以及是否造成腸道狹窄、影響生活品質，而非僅因高齡就排除手術選項。若已影響正常飲食或日常活動，建議與大腸直腸外科醫師充分討論，選擇合適的治療方式。