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憩室炎反覆發作恐致腸道狹窄 醫：高齡患者手術不能只看年紀

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市立土城醫院大腸直腸肛門外科主任洪欣園說明當糞便等異物卡在憩室裡，長期摩擦導致細菌滋生引發大腸憩室炎。圖／土城醫院提供
新北市立土城醫院大腸直腸肛門外科主任洪欣園說明當糞便等異物卡在憩室裡，長期摩擦導致細菌滋生引發大腸憩室炎。圖／土城醫院提供

大腸憩室炎反覆發作，不僅可能造成腹痛、腹脹，長期發炎還可能使腸道纖維化、狹窄，影響正常飲食及生活品質。醫師提醒，憩室炎是否需要手術，不能單以患者年齡判斷，若反覆發炎已影響日常生活，應由醫師評估疾病嚴重程度與治療方式。

新北市立土城醫院大腸直腸肛門外科主任洪欣園指出，大腸憩室是腸壁較薄弱處，受到腸腔內壓力影響向外突出形成的小囊袋，多數患者可能終生沒有明顯症狀，但若糞便等異物卡在憩室內，長期摩擦、細菌滋生，就可能引發憩室炎，出現腹痛、腹脹、發燒及排便習慣改變等症狀。

洪欣園說，若憩室炎反覆發作，腸道組織在不斷受傷、修復的過程中，可能逐漸形成纖維化，使腸道失去彈性，甚至產生狹窄，進而影響進食量。對高齡患者而言，除了控制發炎，也須考量反覆發作對營養攝取、身體功能及生活品質造成的影響。

針對病況複雜、需要手術的患者，土城醫院透過達文西微創手術，利用多關節器械及放大的3D立體視野，協助醫師在狹窄空間進行精細操作及沾黏分離。術後並結合「術後快速恢復計畫」（ERAS），由外科、麻醉科、復健科及營養治療科等跨專業團隊合作，依患者狀況安排疼痛控制、營養補充及活動照護，協助恢復日常功能。

80歲陳姓阿嬤患有高血壓及糖尿病，近3年飽受大腸憩室炎反覆發作困擾，每隔幾個月便因腹痛至急診就醫，雖然接受抗生素治療後症狀能夠緩解，卻始終無法擺脫反覆發炎。今年短短半年內，更3度因腹痛掛急診，腹部不適也逐漸加劇。

由於長期發炎造成腸道纖維化及狹窄，陳阿嬤每餐只能吃少量軟質食物，稍微多吃就容易腹脹，體重也明顯下降。不過，她考量自己年事已高，且憩室炎屬良性疾病，過去也能靠抗生素緩解，因此始終對手術有所顧慮。

為降低陳阿嬤的疑慮，洪欣園分享另一名85歲患者的治療經驗。該名長輩同樣長期受到慢性憩室炎困擾，因平時喜愛旅遊，擔心在國外突然發作，面臨就醫及語言溝通問題，經評估後接受達文西微創手術，切除反覆發炎的腸段，術後第4天便順利出院，回診時體力及生活自理能力均維持良好。

陳阿嬤聽取同齡患者的治療經驗後，與家屬充分討論手術風險及效益，最終決定接受手術。不料術中發現病況比預期複雜，反覆發炎的憩室已有多處穿孔，且與腹壁、膀胱及卵巢等周邊組織嚴重沾黏，增加手術難度。

醫療團隊利用達文西手術系統完成病灶腸段切除，術後病理檢查也證實，腸道確實已有多處穿孔及明顯慢性發炎變化。所幸穿孔處因長期發炎與周邊組織形成沾黏，使病灶受到局部侷限，未進一步演變成廣泛性腹膜炎。陳阿嬤經手術及術後照護恢復良好，也逐漸恢復過去與朋友聚會的生活。

洪欣園提醒，對於反覆發生憩室炎的長輩，應綜合評估整體身體狀況、發作頻率、疾病嚴重程度，以及是否造成腸道狹窄、影響生活品質，而非僅因高齡就排除手術選項。若已影響正常飲食或日常活動，建議與大腸直腸外科醫師充分討論，選擇合適的治療方式。

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