涉家暴不得收托 衛福部新制要求每月查核保母同居人 隱瞞身分可罰5萬

前年震驚社會的剴剴案，暴露居家保母管理死角，劉姓保母與其姐妹均對收托兒少施暴，衛福部過去已針對保母同居人要求不得有家暴、兒虐等前科，昨進一步預告新制，要求地方政府居托中心每月查核保母及其同住家人情況，並針對居托中心人員、保母同住家人及保母本身，建立消極資格資料庫，讓主管機關、居托中心人員查核，以避免有疑慮人員進入居家托育體系。

衛福部昨預告「托育相關人員與居家托育服務中心工作人員及與居家托育人員共同居住之人違法事件通報資訊蒐集查詢處理利用辦法」草案。社家署副署長張美美指出，該草案重點為將各縣市管理居家托育服務中心人員納入消極資格查驗機制，並將建立居家保母、居托中心人員、居家保母同居者三種消極資格資料庫，供用人單位事先查詢，全面防堵不適任人員進入居家服務體系。

張美美指出，現行法規已要求保母同住之人需符合「消極資格」，若同居人曾涉性侵、家暴、使用毒品、不當對待兒少等，居家保母就不得在家收托兒少，只能執行「到宅托育」，居家保母執業時需簽署切結書，如隱瞞同居人消極資格，或同居人變動卻未依法通報主管機關，可處1至5萬元罰緩，若情節重大或連續被處罰3次，可公布其姓名並廢止居托人員登記。

辦法中明訂居家保母訪視頻率。張美美指出，地方主管機關需每2個月查核一次、每年至少查核6次，托育機構、居家托育服務中心針對居家保母，則要每月落實查核，以確保現職工作人員符合相關資格，同時，將串連戶政、警政等資料，建置居家保母、居家保母同住人及居托中心從業人員消極資格資料庫，讓主管機關可直接揪出不符資格者，阻止其進入托育體系。

剴剴案發生後，經手剴剴案保母訪視的居托中心訪視輔導員，因偽造文書遭起訴。張美美表示，立院審議「兒托專法」時，要求納入居家托育人員消極資格規定，本次於辦法中一併明定，需符合不得涉性侵、家暴、施用毒品、虐待兒少、體罰、性騷擾等消極資格，考量訪視輔導員工作需至保母家中訪視，有接觸收托兒少機會，因此明確訂定。草案預告60日搜集各界意見後，將擇日公告。

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