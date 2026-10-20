老人健保費補助門檻放寬 醫師工會發聲批：醫療資源不該淪為灑幣工具

立法院上周三讀通過老人福利法第22條修正案，將65歲以上國人健保費補助門檻大幅放寬至「綜合所得稅率未達20%」，由中央政府全額支給，預估免繳比例將由5%陡增至83%，每年增近400億元支出且逐年上漲，醫師職業工會表達強烈反對與深切憂慮，加速掏空財務資源根基，掩飾我國醫療崩壞的實質危機。

本次修法涉及「形式排富實質普發」逆向重分配，「立法權自立預算」憲政衝突，「喪失母法授權」粗糙刪減等各項爭議。工會認為最令人憂心的部分，即是將原就稀缺的醫療資源作為灑幣買票工具，裹著「不支持全額補助=不照顧長者」進行道德勒索奪取政治利益。

提案方的在野政黨主張，由公務預算補貼長者健保費的政策，在全台諸多縣市中已行之有年，然是否補助或補助門檻高低各有歧異，故本次修法促成由中央政府層級統一補助制度，避免地域及財政不同所形成的差別待遇，欲藉此取得修法補貼的正當性與道德高點。

工會認為，前述主張無疑是倒果為因、本末倒置的推託說詞，正因灑幣買票的惡性循環涵蓋各黨各派執政縣市，且近年來更有擴大之勢，因而更應加以檢討、修正乃至遏止。

此外，身為第一線的醫療人員，工會深知讓部分長者陷入健康弱勢的關鍵因素，往往不是健保費的負擔，而是健康識能的落差、預防保健的可近性不足、及獨居與孤獨所帶來的照顧真空。這才是在臨床上每日面對、卻始終缺乏制度資源投入的根本困境。

工會說，將數百億元公務預算，耗費於缺乏實質排富的齊頭式健保保費補貼，無異於漠視結構性照護缺口與臨床人力瓦解，不僅與醫療資源永續運作背道而馳，亦無助實質改善年長者眼下真切的醫療困境，反將壓縮理性政策的討論空間，迫使社會各群體強行站隊以行撕裂。

工會盤點醫療人力及勞動權益現行惡況，有三班護病比雖已三讀通過，然近半年過去上路時程毫無進展；有醫療法醫師勞權專章，研議多年至今仍未進入立院實質排審；有醫技人員陳舊人力規範數十餘年來未曾翻新，如今卻連最前端基礎的業務量化及調查工作都未能完成。

工會強調，我國已於2025年邁入超高齡社會，年長者的醫療需求日益陡增，然而，試問無論是急救端的消防及急診人力，住院端的整合照護人力，長照端的社工及居服人力，有哪個區塊不正長年面臨人力及金源嚴重短缺的困境？我們究竟何時才能正視殘破不堪的社會安全網？