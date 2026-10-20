快訊

拆廟！少年霸凌案引600人撻伐 張善政出手：下周二強拆中壢武和宮

MLB／旅美生涯起伏終圓夢 鄭宗哲憶披紅襪戰袍重返大聯盟淚灑記者會

雪崩後雪白狗狗消失山中！失蹤50小時靠AirTag奇蹟獲救 飼主見一幕哭了

聽新聞
0:00 / 0:00

老人健保費補助門檻放寬 醫師工會發聲批：醫療資源不該淪為灑幣工具

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
立法院上周三讀通過老人福利法第22條修正案，將65歲以上國人健保費補助門檻大幅放寬至「綜合所得稅率未達20%」，由中央政府全額支給，預估免繳比例將由5%陡增至83%，每年增近400億元支出且逐年上漲，醫師職業工會表達強烈反對與深切憂慮，加速掏空財務資源根基，掩飾我國醫療崩壞的實質危機。圖／醫師工會提供
立法院上周三讀通過老人福利法第22條修正案，將65歲以上國人健保費補助門檻大幅放寬至「綜合所得稅率未達20%」，由中央政府全額支給，預估免繳比例將由5%陡增至83%，每年增近400億元支出且逐年上漲，醫師職業工會表達強烈反對與深切憂慮，加速掏空財務資源根基，掩飾我國醫療崩壞的實質危機。圖／醫師工會提供

立法院上周三讀通過老人福利法第22條修正案，將65歲以上國人健保費補助門檻大幅放寬至「綜合所得稅率未達20%」，由中央政府全額支給，預估免繳比例將由5%陡增至83%，每年增近400億元支出且逐年上漲，醫師職業工會表達強烈反對與深切憂慮，加速掏空財務資源根基，掩飾我國醫療崩壞的實質危機。

本次修法涉及「形式排富實質普發」逆向重分配，「立法權自立預算」憲政衝突，「喪失母法授權」粗糙刪減等各項爭議。工會認為最令人憂心的部分，即是將原就稀缺的醫療資源作為灑幣買票工具，裹著「不支持全額補助=不照顧長者」進行道德勒索奪取政治利益。

提案方的在野政黨主張，由公務預算補貼長者健保費的政策，在全台諸多縣市中已行之有年，然是否補助或補助門檻高低各有歧異，故本次修法促成由中央政府層級統一補助制度，避免地域及財政不同所形成的差別待遇，欲藉此取得修法補貼的正當性與道德高點。

工會認為，前述主張無疑是倒果為因、本末倒置的推託說詞，正因灑幣買票的惡性循環涵蓋各黨各派執政縣市，且近年來更有擴大之勢，因而更應加以檢討、修正乃至遏止。

此外，身為第一線的醫療人員，工會深知讓部分長者陷入健康弱勢的關鍵因素，往往不是健保費的負擔，而是健康識能的落差、預防保健的可近性不足、及獨居與孤獨所帶來的照顧真空。這才是在臨床上每日面對、卻始終缺乏制度資源投入的根本困境。

工會說，將數百億元公務預算，耗費於缺乏實質排富的齊頭式健保保費補貼，無異於漠視結構性照護缺口與臨床人力瓦解，不僅與醫療資源永續運作背道而馳，亦無助實質改善年長者眼下真切的醫療困境，反將壓縮理性政策的討論空間，迫使社會各群體強行站隊以行撕裂。

工會盤點醫療人力及勞動權益現行惡況，有三班護病比雖已三讀通過，然近半年過去上路時程毫無進展；有醫療法醫師勞權專章，研議多年至今仍未進入立院實質排審；有醫技人員陳舊人力規範數十餘年來未曾翻新，如今卻連最前端基礎的業務量化及調查工作都未能完成。

工會強調，我國已於2025年邁入超高齡社會，年長者的醫療需求日益陡增，然而，試問無論是急救端的消防及急診人力，住院端的整合照護人力，長照端的社工及居服人力，有哪個區塊不正長年面臨人力及金源嚴重短缺的困境？我們究竟何時才能正視殘破不堪的社會安全網？

健保費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

批長者健保免費淪選舉支票 小黨聯盟籲政院提覆議立院退惡法

老人福利法遭指刪「弱勢3補助」 國民黨團轟：惡意曲解法令

政院接招…老福法本周送出 張惇涵籲三思

老福法修法衝擊13萬人 影響假牙、人工水晶體、心臟支架補助

相關新聞

流感就醫破12萬人次、單周44死！8旬婦肺浸潤卻快篩陰 住院1個月亡

疾管署公布最新流感疫情統計。國內疫情緩降仍高，且處流行期，上周門急診就診計12萬3820人次，較前一周下降，新增159例重症病例及44例死亡，公費流感抗病毒藥劑擴大用藥條件延長至11月15日。死亡個案有一名80歲女性，有心臟相關慢性病，上呼吸道感染到急診就醫，發現肺浸潤，流感快篩陽性後，給予抗病毒藥物，仍因為年紀大與多重慢性病離世。

薔琵颱風周五離台灣最近周六提前離開 粉專：暴風圈恐籠罩北北基等5地

強颱薔琵持續增強，並朝台灣東南方海域移動，中央氣象署預報員趙竑上午指出，氣象署最快可能在明天(21日)深夜到22日上半天發海警，如果移動路徑比較靠近台灣，不排除22日晚上發陸警。

憩室炎反覆發作恐致腸道狹窄 醫：高齡患者手術不能只看年紀

大腸憩室炎反覆發作，不僅可能造成腹痛、腹脹，長期發炎還可能使腸道纖維化、狹窄，影響正常飲食及生活品質。醫師提醒，憩室炎是否需要手術，不能單以患者年齡判斷，若反覆發炎已影響日常生活，應由醫師評估疾病嚴重程度與治療方式。

隱形健康殺手 「三高」之外還有「一低」 醫師提醒30歲後小心骨質流失

台灣已邁入高齡化社會，民眾對高血壓、高血糖與高血脂等「三高」慢性病已有高度警覺，但長期被忽視的「一低」骨質疏鬆症，正默默成為威脅長者健康與生活品質的新危機。大千綜合醫院家庭醫學科醫師鄭凱鴻提醒，骨質疏鬆症在骨折發生前往往毫無症狀，是名副其實的「沉默殺手」，民眾應及早建立「存骨本」的防禦觀念。

老人健保費補助門檻放寬 醫師工會發聲批：醫療資源不該淪為灑幣工具

立法院上周三讀通過老人福利法第22條修正案，將65歲以上國人健保費補助門檻大幅放寬至「綜合所得稅率未達20%」，由中央政府全額支給，預估免繳比例將由5%陡增至83%，每年增近400億元支出且逐年上漲，醫師職業工會表達強烈反對與深切憂慮，加速掏空財務資源根基，掩飾我國醫療崩壞的實質危機。

涉家暴不得收托 衛福部新制要求每月查核保母同居人 隱瞞身分可罰5萬

前年震驚社會的剴剴案，暴露居家保母管理死角，劉姓保母與其姐妹均對收托兒少施暴，衛福部過去已針對保母同居人要求不得有家暴、兒虐等前科，昨進一步預告新制，要求地方政府居托中心每月查核保母及其同住家人情況，並針對居托中心人員、保母同住家人及保母本身，建立消極資格資料庫，讓主管機關、居托中心人員查核，以避免有疑慮人員進入居家托育體系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。