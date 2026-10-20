薔琵颱風周五離台灣最近周六提前離開 粉專：暴風圈恐籠罩北北基等5地

強颱薔琵持續增強，並朝台灣東南方海域移動，中央氣象署預報員趙竑上午指出，氣象署最快可能在明天(21日)深夜到22日上半天發海警，如果移動路徑比較靠近台灣，不排除22日晚上發陸警。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，根據氣象署薔琵颱風最新預測路徑，目前仍然沒有太大變化，抵達台灣東部海域時順勢北轉，通過日本宮古島至宜蘭外海之間機率最高，暴風圈仍可能籠罩宜蘭、雙北、基隆及北花蓮。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，即使颱風中心距離台灣陸地較遠，因有東北季風加成下，各地風勢依然強勁，北部、宜花會有大風，整體來說還是很有颱風天的感受。以目前資料來看，颱風周五距離台灣最近，周六提前離開。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。